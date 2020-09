Relance : Castex fixe l'objectif de 160.000 emplois créés en 2021, les principales mesures du plan détaillées

Le Premier ministre Jean Castex a indiqué ce jeudi que l'objectif du plan de relance de l'économie était de créer 160.000 emplois en 2021 et prioritairement de "lutter contre le chômage".

"J'espère que le plan de relance en 2021 créera 160.000 emplois. C'est notre objectif", a-t-il déclaré sur RTL. "Relancer l'économie et lutter contre le chômage, c'est l'objectif prioritaire de ce plan", a-t-il aussi dit.

Matignon avait précédemment évoqué le chiffre de 200.000 emplois créés par le plan.

"On a des chiffres qui disent plus", a-t-il ajouté, mais "c'est pas le genre de la maison de faire des rodomontades et de dire qu'on va inverser des courbes", a-t-il souligné, en référence à l'objectif qu'avait fixé François Hollande durant son quinquennat.

Interrogé sur les critiques accusant le gouvernement de faire des cadeaux aux entreprises, M. Castex a au contraire fait valoir que "ce plan est un cadeau fait à la France" pour "relancer l'économie et lutter contre le chômage; c'est l'objectif prioritaire de ce plan".

Le plan #FranceRelance n'est pas un cadeau fait aux entreprises, c'est un cadeau fait à la France pour lutter contre le chômage.#RTLmatin pic.twitter.com/dL4I6b2MHS — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 3, 2020

Emploi, compétitivité, écologie: les principales mesures du plan de relance

Pour sortir la France de la crise, réindustrialiser le pays, créer des emplois et accélérer la transition écologique, le plan de relance déploie des mesures tous azimuts en faveur de nombreux secteurs. En voici les principales.

Compétitivité - 35 milliards d'euros

Baisse pérenne de 10 milliards d'euros des impôts de production (soit 20 milliards sur les deux ans du plan de relance), via notamment une réduction de moitié de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (soit 7 milliards) et la baisse de moitié des impôts fonciers pesant sur les sites industriels. Cette baisse des impôts de production bénéficiera à 42% aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), à 32% aux PME et à 26% aux grandes entreprises selon le gouvernement.

La France est l'un des pays de l'OCDE qui s'est le plus désindustrialisé des 10 dernières années. Nous voulons changer la donne : après la baisse des impôts sur le capital, l'IS baissera à 25% en 2022 et les impôts de production de 10 Mds €/an dès le 1er janvier 2021. #LaREF20 pic.twitter.com/PMWQaSXrU7 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) August 27, 2020

3 milliards d'euros de soutien aux fonds propres des entreprises, via une garantie publique associée aux prêts participatifs accordés par les banques ou à des fonds qui seraient labellisés par l'État. Le gouvernement espère ainsi créer un effet de levier et mobiliser le secteur bancaire entre 10 et 15 milliards d'euros.

L'État subventionnera à hauteur d'1 milliard d'euros le développement industriel sur les territoires, soit 400 millions d'euros pour le dispositif existant des territoires d'industrie et 600 millions pour un appel à projets sur la relocalisation de productions en France.

11 milliards d'euros prévus dans le prochain Programme d'investissements d'avenir (PIA) seront fléchés vers le plan de relance et concerneront notamment des aides à l'innovation de Bpifrance.

385 millions d'euros seront alloués à la transition numérique des TPE et PME.

Le gouvernement a également évoqué ces dernières semaines des aides à l'export et des simplifications administratives pour accélérer la reprise de l'activité.

Transition écologique - 30 milliards

Les transports bénéficieront de 11 milliards d'euros, dont 4,7 milliards d'euros affectés à la SNCF afin de redévelopper le fret ferroviaire, en particulier la ligne Perpignan-Rungis, les petites lignes et deux lignes de trains de nuit. Le reste ira à un plan vélo et aux transports publics.

Près de 7 milliards d'euros sont mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments: 4 milliards pour les bâtiments publics (écoles, université, etc.) et 2 milliards pour les ménages via la prime Maprimerénov' qui sera accessible à tous les ménages, sans plafond de revenus, à partir du 1er janvier 2021. Le gouvernement veut notamment viser les rénovations globales, plus efficaces en termes d'économie d'énergie, ainsi que les bailleurs et les copropriétés, là où les travaux sont les plus difficiles à déclencher.

9 milliards seront affectés à l'accompagnement des entreprises dans leur transition énergétique, notamment via la recherche et l'innovation, dont 2 milliards pour développer l'hydrogène "vert", c'est-à-dire non issu des hydrocarbures.

Le développement d'une agriculture plus durable et d'une alimentation plus saine bénéficiera d'aides de 1,2 milliard d'euros.

300 millions d'euros iront à l'accélération de la rénovation des réseaux d'eau, en particulier outremer.

Cohésion sociale et territoriale - 35 milliards

Un plan pour l'emploi des jeunes, doté de 6,5 milliards d'euros déjà votés cet été, comprend notamment l'aide de 4.000 euros pour toute embauche d'un jeune de moins de 25 ans pour un contrat de trois mois minimum, les primes pour l'embauche de jeunes en alternance, les contrats d'insertion ou le service civique étendu.

Un "bouclier anti-chômage" sera déployé via l'activité partielle de longue durée (6,6 milliards) et un renforcement des moyens du dispositif FNE-Formation, axé notamment sur les secteurs d'avenir (1 milliard).

5,2 milliards d'euros iront soutenir l'investissement des collectivités.

Environ 6 milliards d'euros pour le soutien à l'investissement des hôpitaux.

L'augmentation de 100 euros de l'allocation de rentrée scolaire représente environ 500 millions d'euros.

Le plan pauvreté et anti-exclusion sera doté de 200 millions d'euros supplémentaires.