Retraites : Bruno Le Maire appelle LFI à retirer ses amendements

Après une première semaine au ralenti, secouée par les invectives et les accès de tension dans l'hémicycle, les débats sur la réforme des retraites vont reprendre ce lundi à 16h à l'Assemblée nationale. Mais, « il n'y a pas de débat possible », a « regretté » le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ce lundi matin sur RTL « parce qu'il est aujourd'hui prisonnier du chahut, pour ne pas dire le chaos que la France insoumise a mis au Parlement ».

Le ministre a ajouté qu'il « souhaite que le plus rapidement possible, LFI retire ses milliers d'amendements qui ne servent absolument pas le débat démocratique, mais qui au contraire empêchent le débat démocratique ». Bruno Le Maire n'a d'ailleurs cité que La France insoumise, mais pas la Nupes, l'alliance de gauche dont elle fait partie avec le PS, le PCF et les Verts. Elle a pourtant également déposé des amendements, mais LFI est à l'origine de la majorité de ceux déposés. « Aujourd'hui, La France insoumise est un obstacle au débat démocratique sain, clair que nos compatriotes sont en droit d'avoir sur la réforme des retraites », a-t-il assuré.

« Nous sommes face à une obstruction systématique de la coalition autour de la France insoumise », a renchéri sur franceinfo le ministre du Travail, Olivier Dussopt.

La CFDT déplore la « connerie » de l'obstruction

Le ministre de l'Économie n'est pas le seul à fustiger les nombreux amendements déposés. Ce dimanche, le secrétaire général de la CFDT a dénoncé sur RTL la « connerie » de l'obstruction, visant La France insoumise. D'autant que, du fait du choix de l'exécutif de passer par un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS) pour faire passer sa réforme, les discussions prendront fin vendredi à minuit en première lecture, que les députés aient ou non achevé l'examen du texte. Le texte partira ensuite au Sénat.

Or, l'ensemble des syndicats réclament que l'article 7, qui porte la mesure d'âge, puisse faire l'objet d'un vote. Rien n'est moins sûr du fait de la longueur des débats. « On veut voir qui va effectivement se prononcer pour ou contre » la mesure d'âge, a déclaré le patron de CGT, indiquant que les syndicats comptent « interpeller dès aujourd'hui » les parlementaires de l'arc républicain pour qu'ils mesurent « leur responsabilité ».

« Si les oppositions souhaitent que nous puissions parler d'âge, il ne tient qu'à elles de retirer leurs amendements d'obstruction pour que nous puissions arriver à l'article 7 », considère de son côté le ministre du Travail.

Pas de débat, mais du « chaos » et de la « violence »

Bruno Le Maire est par ailleurs revenu sur la polémique provoquée la semaine dernière par le député LFI insoumis Thomas Portes. Ce dernier avait posté sur les réseaux sociaux une photo où il posait, avec son écharpe tricolore, le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. « C'est indigne d'une grande démocratie qu'un parlementaire avec son écharpe tricolore en bandoulière joue avec la tête d'un membre du gouvernement. C'est non seulement indigne, c'est révoltant », a dénoncé le ministre. Et d'ajouter : « Ce n'est plus le chahut, c'est le chaos. Ce n'est plus le débat, c'est la violence. Ce n'est plus l'échange démocratique, ce sont des éclats assourdissants qui interdisent cet échange démocratique ».

Thomas Portes a été exclu 15 jours de l'Assemblée, soit jusqu'à mi-mars, et est privé de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant deux mois.

Désaccords sur les chiffres de la manifestation du 11 février Laurent Berger a également déploré ce dimanche le « spectacle lamentable » à l'Assemblée, qui n'a « rien à voir avec la dignité du mouvement de la rue ». Et a aussi contesté le comptage officiel des manifestants contre la réforme samedi. Selon le ministère de l'Intérieur, les manifestations ont rassemblé 963.000 personnes en France, dont 93.000 à Paris. Un chiffre « minoré » selon le secrétaire général de la CFDT. La CGT a recensé de son côté 500.000 personnes dans le cortège parisien, et « plus de 2,5 millions » au niveau national. « On peut jouer sur les chiffres, mais c'est une immense mobilisation : jamais il n'y a eu autant de monde dans une mobilisation le samedi », a-t-il poursuivi. L'intersyndicale appelle à un cinquième acte le 16 février et agite le spectre d'une « France à l'arrêt » le 7 mars, soit après les vacances scolaires. « Cela peut être comme en Espagne où des commerçants baissent le rideau symboliquement pendant une heure ou deux », a indiqué Laurent Berger. « Paralyser et bloquer le pays, ce serait contre-productif », a réagi la présidente des députés Renaissance Aurore Bergé sur BFMTV ce dimanche.

(Avec AFP)