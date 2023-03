Réforme des retraites : faute de majorité, le gouvernement se résout à utiliser le 49.3

[Article publié le 16.03 à 14h45 et mis à jour à 15h57]

Coup de tonnerre à l'Assemblée. Dans une ambiance survoltée, plusieurs députés ayant entonné la Marseillaise, la Première ministre, Elisabeth Borne a annoncé engager la responsabilité du gouvernement, en recourant à l'article 49.3, afin de permettre l'adoption de la réforme des retraites.

« On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites », a-t-elle déclaré, malgré les huées de l'opposition. Aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux Assemblées, écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites, et cette réforme est nécessaire »