Second tour des législatives : 18,99% de participation à midi en légère hausse par rapport au 1er tour

Premier indicateur de la participation au second tour des législatives. Selon le ministère de l'intérieur, elle s'élevait à midi à 18,99%, en légère hausse par rapport au 1er tour où elle s'établissait à 18,43 %. Elle est aussi en hausse par rapport au second tour des législatives de 2017 où elle atteignait 17,75% à midi. Elle est en revanche en baisse par rapport au second tour de la présidentielle le 24 avril dernier (26,41%).

Plus de 48 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour du scrutin alors qu'Emmanuel Macron espère obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale (289 députés sur 577) face à une gauche unie derrière le leadership de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon afin de pouvoir appliquer son programme pour lequel il a été reconduit à la présidence de la République il y sept semaines. Au premier tour, la majorité sortante, qui se présente sous l'étiquette Ensemble! (LREM, MoDem, Agir et Horizons), a été talonnée par la Nupes (autour de 26% des voix) tandis que le RN de Marine Le Pen a totalisé 18,7%, soit 5,5 points de plus qu'en 2017, devant Les Républicains et ses alliés de l'UDI, tombés à 11,3%. Les bureaux de votes ont ouvert leurs portes à 08h00, pour les refermer à 18h00, ou 20h00 dans les grandes villes. Un vote qui intervient alors que le pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations des Français en raison de la hausse de l'inflation.

Quelle majorité pour Ensemble! ?

Selon les sondages, la confédération présidentielle Ensemble! obtiendrait le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, sans toutefois être assurée d'atteindre les 289 sièges nécessaires pour bénéficier d'une majorité absolue. Vendredi en effet, l'Ifop prévoyait entre 270 et 300 députés pour Ensemble! Les estimations des instituts de sondage indiquent également que l'extrême droite pourrait remporter son plus grand succès parlementaire depuis des décennies, tandis que la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) pourrait devenir le plus grand groupe d'opposition avec 160 à 190 élus, toujours selon les dernières estimations de l'Ifop de vendredi. Si Emmanuel Macron n'obtenait pas une majorité absolue, il devra composer avec les Républicains pour faire passer ses réformes. Notamment celle des retraites visant à relever l'âge de départ de 62 à 64 ou 65 ans. Aucun sondage ne donne la majorité à la Nupes. Il n'y aura donc pas de cohabitation et Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre comme il l'espérait.

La participation sera déterminante alors que plus d'un électeur sur deux (52,5%) ne s'est pas déplacé au premier tour, En 2017, pour les législatives, l'abstention avait atteint 51,3% au premier tour et 57,4% au deuxième, un record depuis le début de la Vè République en 1958. Quoi qu'il en soit, un remaniement est attendu à l'issue du scrutin, non seulement pour pourvoir les postes de secrétaires d'Etat, qui ne l'ont pas encore été mais aussi pour remplacer les membres du gouvernement qui perdront aux législatives.

Justine Bénin battue en Guadeloupe

Ce qui a déjà le cas. Un membre du gouvernement a déjà trébuché avec la défaite en Guadeloupe de la secrétaire d'Etat à la Mer Justine Benin, battue dans la 2e circonscription, avec 41,35 % des voix derrière Christian Baptiste (DVG), soutenu par la Nupes, élu avec 58,65 %. Justine Benin devra donc quitter le gouvernement. D'autres ministres sont sous la menace du même sort, alors qu'ils sont quinze, en comptant la Première ministre Elisabeth Borne, sur la ligne de départ. C'est le cas notamment pour Amélie de Montchalin (Transition écologique), en grand danger dans l'Essonne, comme pour le patron d'En Marche et ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini ou encore pour le ministre délégué à l'Europe Clément Beaune, tous deux à Paris.