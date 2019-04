Un Smic européen et un nouvel impôt pour l'environnement prônés par Glucksmann

La tête de liste Place publique et PS pour les élections européennes Raphaël Glucksmann. (Crédits : Tomas Bravo)

Raphaël Glucksmann, la tête de liste Place publique et PS pour les élections européennes, préconise un impôt "de 1 à 5%" sur les bénéfices des sociétés (hors PME) et une taxe sur le kérosène pour les vols intra-européens afin d'affecter "1.000 milliards d’euros sur cinq ans pour l’écologie". Il prône aussi "un Smic européen fixé à 65% du revenu médian et une sur-assurance chômage européenne