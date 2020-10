Une baisse des défaillances d'entreprises en trompe l'oeil avant un tsunami ?

Plus de six mois après les premières mesures drastiques de confinement, la pandémie continue de faire trembler l'économie tricolore. La multiplication des foyers de contamination ont obligé les autorités à prendre de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer la propagation dans les grandes métropoles. Face à cette nouvelle vague, le gouvernement a élargi ces dispositifs d'aides aux entreprises pour limiter la casse (élargissement du fonds de solidarité, Prêts garantis par l'Etat renforcés, et report des prélèvements obligatoires). Malgré tout cet arsenal, de nombreuses TPE et PME risquent à nouveau de se retrouver au bord du gouffre d'ici la fin de l'année. Selon de récents calculs de l'OFCE, les entreprises devraient enregistrer des pertes de revenus vertigineuses évaluées à environ 50 milliards d'euros en 2020, soit 44% des pertes nationales estimées à 116 milliards d'euros.

Malgré cette récession en cours, les chiffres des défaillances d'entreprise ne reflètent pas forcément la...