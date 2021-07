Vaccins contre le Covid-19 et problèmes cardiaques : les bénéfices l’emportent sur les risques estime l’OMS

Alors que plus de trois milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage de l'AFP le 29 juin, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît lien "probable" entre des rares problèmes cardiaques et les vaccins à ARN messager (BioNTech-Pfizer, Moderna, CureVac). Toutefois, l'organisation insiste sur le fait que les bénéfices de ces vaccins l'emportent sur les risques faibles de souffrir d'une inflammation cardiaque, dans un communiqué vendredi.

Les experts du Comité consultatif mondial de l'OMS pour la sécurité des vaccins indiquent que des cas de myocardite - une inflammation du muscle cardiaque - et de péricardite - une inflammation de la membrane enveloppant le cœur - ont été signalés dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis. La myocardite est une maladie rare, qui est généralement déclenchée par un virus, estiment les experts. Elle se traduit le plus souvent par une douleur à la poitrine, et est souvent traitée en administrant des anti-inflammatoires, ou si nécessaire en procurant un soutien en oxygène.

Lire aussi 3 mnContre le variant indien, Pfizer et Moderna devraient rester efficaces

De rares cas chez les jeunes hommes

"Les cas rapportés sont généralement survenus dans les jours qui ont suivi la vaccination, plus fréquemment chez les jeunes hommes et plus souvent après la deuxième dose des vaccins à ARN messager contre le Covid-19", ont-ils indiqué.

Néanmoins, les experts rappellent que les avantages des vaccins à ARN messager l'emportent largement sur les risques puisqu'ils réduisent les hospitalisations ainsi que les décès liés à cette maladie. La pandémie ayant déjà fait au moins 4.013.756 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP le 9 juillet.

De plus, selon les experts, les données disponibles suggèrent que l'évolution immédiate de la myocardite et de la péricardite après la vaccination est généralement légère et répond aux traitements.

"Un suivi est en cours pour déterminer les effets sur le long terme", précisent-ils.

Les premiers cas de myocardite été signalés en Israël, où la campagne d'immunisation a été plus rapide que dans la majorité des pays. De plus, le 23 juin, les autorités sanitaires américaines avaient alerté sur ce possible lien, chez des adolescents et de jeunes adultes.

Le Comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a examiné de son côté, entre le 5 au 8 juillet, les dernières données venant d'Europe et a confirmé l'existence d'une relation de causalité possible entre ce problème cardiaque et les vaccins à ARN messager, selon l'OMS.

Déboires d'Astrazeneca

Cette annonce n'est pas sans rappeler les déboires depuis début avril d'Astrazeneca - qui lui n'utilise pas la technique de l'ARN messager - après plusieurs cas de thromboses survenus suite à l'injection du vaccin du laboratoire anglo-suédois. Face à la défiance que cette annonce a entrainé, AstraZeneca est en perte de vitesse depuis plusieurs mois.

Néanmoins, le laboratoire a confirmé le 23 juin son efficacité contre le variant Delta qui frappe de nombreux pays. "Les données de l'autorité sanitaire britannique (...) ont démontré que deux doses du vaccin Covid-19 AstraZeneca sont efficaces à 92% contre l'hospitalisation face au variant Delta et n'ont été suivies d'aucun décès parmi les personnes vaccinées", a indiqué le laboratoire dans un communiqué.

Lire aussi 6 mnAstraZeneca, en plein déboires, assure que son vaccin est efficace à 92% contre le redoutable variant Delta