AstraZeneca, en plein déboires, assure que son vaccin est efficace à 90% contre le redoutable variant Delta

Alors qu'AstraZeneca est en perte de vitesse depuis de nombreux mois à la suite de ses déboires tant sur les risques liés à l'utilisation de son vaccin que pour ses retards de livraison, le laboratoire anglo-suédois a annoncé mardi que son vaccin contre le COVID-19 était efficace contre les variants Delta et Kappa du coronavirus.

Le variant Delta inquiète partout dans le monde. Au Royaume-Uni, le Premier ministre a décalé la levée totale des restrictions. En Israël sans doute le pays le mieux vacciné au monde, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a mis en garde contre une "nouvelle vague" de contaminations après une hausse du nombre des malades imputée au variant Delta, introduit en Israël par des voyageurs. Les autorités israéliennes ont recensé lundi 125 nouveaux cas, dans un pays où plus de la moitié de la population a reçu deux doses de vaccin.

En Australie, un nouveau cluster de Covid-19 est apparu hier mardi 22 juin à Sydney juste au moment où Melbourne semblait enfin sortie d'affaire, illustrant des difficultés dans la gestion de la pandémie. Dix personnes ont été déclarées positives dans la nuit à Sydney, principale ville d'Australie, portant le cluster du secteur de Bondi Beach à 21 cas. L'homme à l'origine du cluster serait un chauffeur travaillant pour des équipages de compagnies aériennes qui aurait été contaminé par le très contagieux variant Delta du virus, identifié pour la première fois en Inde.

"Il faut reconnaître que ce variant Delta est un champion olympique du saut d'une personne à une autre", a dit à la presse la Première ministre Gladys Berejiklian.

AstraZeneca promet une protection contre le variant Delta à plus de 90%

Dans un communiqué publié ce mercredi 23 juin, le laboratoire anglo-suédois a indiqué que les derniers résultats livrés par l'Université d'Oxford s'appuyaient sur la dernière analyse en date effectuée par l'autorité sanitaire anglaise (PHE).

La PHE a annoncé la semaine dernière qu'une étude avait démontré que les vaccins contre le COVID-19 développés par AstraZeneca et par Pfizer permettaient d'éviter une hospitalisation due au variant Delta du coronavirus dans plus de 90% des cas.

Apparu en premier lieu en Inde, le variant Delta est désormais majoritaire à travers le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans le détail, les variants Delta et Kappa sont issus de la même souche. Selon le site Wikipédia, le variant B.1.617, également connu sous le nom de G / 452R. V3, 2 est l'un des variants connus du SARS-CoV-2. Il est identifié pour la première fois dans le Maharashtra, en Inde le 5 octobre 2020. Il est identifié dans le clade 20A sous le système de classification phylogénétique Nextstrain. La sous-lignée B.1.617.1 est nommée variant Kappa par l'OMS, et la sous-lignée B.1.617.2, variant Delta.

Pour approfondir le sujet, voici une partie des informations du site gouvernemental de Santé Publique France, des informations extraites aujourd'hui mais datées du 29 avril dernier:

Point sur le variant B.1.617 au SARS-CoV-2

Jeudi 29 avril 2021, le variant B.1.617 du virus de la COVID-19, très présent en Inde, a été détecté pour la première fois sur le territoire métropolitain. Les contacts à risque ont été identifiés et immédiatement isolés.

Que sait-on de ce variant ?

Le variant 20A/484Q (B.1.617) serait apparu pour la première fois en Inde courant décembre 2020 selon l'INSACOG (Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortia).

Il est porteur de 2 mutations qui pourraient être associées à un impact significatif en termes d'échappement immunitaire (post-infection et post-vaccinal) et à un risque accru de transmission du virus. Néanmoins ces éléments ne sont pas encore formellement démontrés à ce stade.

Ce variant concernerait, au 14 avril 2021, 61% des échantillons séquencés dans l'Etat du Maharastra où il a été découvert. En Inde, il représenterait de 15 à 20% des échantillons séquencés. Toutefois, la stratégie de séquençage des échantillons en Inde n'est pas décrite avec précision et l'Inde séquence une très faible proportion (moins de 1%) des prélèvements positifs. Le variant 20I/501Y.V1 (UK) serait majoritaire dans la plupart des régions.

Les autorités sanitaires indiennes ont classé ce variant comme VOC (Variant préoccupant). A ce stade aucun lien n'est établi entre l'émergence de ce variant et la dégradation récente de la situation épidémiologique en Inde.