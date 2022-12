Vélib’ : les usagers des vélos électriques victimes de pannes recevront une « compensation »

Nouveau coup dur pour Vélib'. Ces derniers jours, le système de vélos partagés d'Ile-de-France a subi une série de panne sur ces vélos électriques. Le syndicat Autolib' Velib' Métropole (SAVM) a annoncé ce mardi que les utilisateurs importunés par ces pannes vont recevoir une « compensation ». Tout est parti du signalement d'usagers de ces vélos qui ont alerté sur l'impossibilité de trouver des engins chargés, bien qu'ils soient fixés sur des bornes idoines.

« Depuis quelques jours, l'expérience de certains utilisateurs de Velib' à assistance électrique (VAE) a été affectée par une anomalie de recharge des batteries », a concédé le SAVM dans un communiqué. La cause de ce cafouillage? « Il semblerait que l'épisode de froid mi-décembre, qui a nécessité le passage de nombreux engins de salage sur les routes d'Île-de-France et à proximité immédiate des stations Velib', ainsi que le redoux qui a suivi, aient pu générer de l'oxydation au niveau des contacts entre les bornettes et les vélos (...) Cela peut dans certains cas gêner le fonctionnement de la recharge des Velib' à assistance électrique », a expliqué le syndicat. « Le SAVM a immédiatement demandé au prestataire de Velib' Métropole, Smovengo, d'expertiser le phénomène et d'engager les actions correctives nécessaires afin que le parc de VAE soit de nouveau opérationnel à 100% le plus rapidement possible », et exigé que « tous les usagers dont l'expérience a été affectée par ces dysfonctionnements reçoivent compensation », a complété le syndicat.

Le Vélib', figure de proue de la politique écologique de la mairie de Paris

Une mauvaise expérience pour les utilisateurs qui tombe mal pour la mairie de Paris qui souhaite faire adopter les transports non motorisés dans la capitale. Quelque 8.000 véhicules électriques circulent dans la région parisienne sur un total de 20.000 vélos. Mais le Vélib revient de loin. Quatre ans après une passation cauchemardesque entre le consortium Smovengo et JCDecaux, l'opérateur historique, avec des stations en travaux ou fermées pendant des mois, le service est toujours décrié par de nombreux utilisateurs: vélos inutilisables ou défectueux, assistance électrique en panne, stations vides ou pleines... À tel point que les élus du SAVM, un syndicat mixte regroupant des collectivités et des établissements publics qui financent le réseau, avaient exprimé fin janvier 2022 « leur préoccupation persistante » vis-à-vis du service.

Pour redorer l'image du vélib, qui est vu comme peu fiable par nombre de Paris car sujet aux dégradations, la mairie a décidé de le mettre à l'honneur lors de journées dédiées. C'était par exemple le cas lors du dimanche 18 septembre à l'occasion de l'événement « Paris respire sans voiture ». Ce dimanche, entre 11 heures et 18 heures, les véhicules motorisés ont été interdits intra muros « afin de profiter d'une ville plus calme, plus vivante et plus respirable », selon la mairie.

Cet événement créé pour réconcilier les citadins avec le vélo est organisé chaque année depuis 2015. Cette journée s'inscrit dans la politique volontariste de réduction de la place de la voiture de la maire socialiste Anne Hidalgo, réélue en 2020. Paris a notamment réservé plusieurs axes majeurs aux cyclistes et aux piétons, fermé à la circulation certaines rues tous les dimanches ou un dimanche par mois (périmètres « Paris Respire ») et rendu payant le stationnement pour les deux-roues à moteur thermique depuis le 1er septembre.

3.000 Vélib' supplémentaires pour les Jeux Olympiques 2024 Lancée par la politique pro-cycliste de la mairie, le SAVM a même annoncé le 21 décembre que 3.000 Vélib' supplémentaires vont être déployés dans le Grand Paris d'ici les Jeux olympiques de 2024. « Cette augmentation de près de 20% du parc bénéficiera à tous les usagers en diminuant la fréquence d'utilisation de chaque vélo et en améliorant leur répartition sur l'ensemble du réseau », ont indiqué les élus du Syndicat dans un communiqué. Smovengo a confirmé de son côté une commande de plus de 3.000 Vélib' supplémentaires qui seront déployés d'ici 2024, constituant « un parc conforme au nombre de vélos attendus par les élus depuis 2018 », a indiqué mercredi le SAVM. L'objectif est que Vélib' puisse « contribuer à l'atteinte d'une part modale d'usage du vélo pour la desserte des sites olympiques de 10%, sans pénaliser ses usagers habituels et tout en desservant également les sites touristiques, qui seront davantage fréquentés pendant cette période », précise le SAVM. Des stations éphémères pourraient être installées sur les sites olympiques à cet effet. Le SAVM a également lancé un audit du service qui doit durer jusqu'au début de l'année 2023, avant « une remise à plat du modèle économique du service (...) Aucun tabou ne doit exister, tous les aspects doivent être étudiés: le financement du service, le nombre de stations, la part des Vélib' électriques », a assuré Sylvain Raifaud, président du SAVM.

(Avec AFP)