Le jackpot du stationnement payant à Paris s’envole de 32% en 2022

Régulièrement pointée par l'opposition, la dette de la Ville de Paris, qui culminera à près de 8 milliards d'euros au 31 décembre, continue de flamber. Aussi, pour les équipes d'Anne Hidalgo, il s'agit de trouver de nouvelles recettes fiscales, et ce alors que la crise énergétique fait envoler les coûts de fonctionnement de la capitale. Dans ce contexte, le stationnement payant dans la ville la plus visitée au monde apparaît comme une manne non négligeable. Une rente qui se vérifie dans les chiffres : en cinq ans seulement, les recettes issues du stationnement payant (dont font partie les redevances de stationnement et les forfaits post-stationnement) sont ainsi passées de 231 millions d'euros en 2018 à 335 millions d'euros en 2022, selon les estimations de la mairie interrogée par La Tribune. Soit un bond de 45%, avec une forte accélération cette année puisque les recettes vont bondir en 2022 de 32%. Une augmentation qui résulte de plusieurs facteurs.

D'abord, l'instauration des forfaits post-stationnement (FPS) - les nouvelles amendes - le 1er janvier 2018 a contribué à augmenter considérablement les recettes liées au stationnement payant. En effet, avec la disparition du PV à 17 euros, le FPS a d'abord été fixé à 35 et 50 euros selon les zones, mais le tarif de cette amende a de nouveau augmenté en août 2021. Désormais, un FPS en zone 1 (du 1er au 11e arrondissement) coûte 75 euros et il faudra débourser 50 euros en zone 2 (du 12e au 20e). Interrogée, la mairie de Paris indique à La Tribune qu'en 2021, la recette issue des FPS était de 109 millions d'euros pour 4,6 millions de FPS distribués. Pour 2022, la recette devrait atteindre les 150 millions d'euros, pour 5 millions de FPS que la mairie estime avoir dressés cette année.

Une fructueuse délégation des contrôles

Ensuite, la privatisation du secteur en 2018 avec la délégation de la verbalisation auprès d'agents assermentés des sociétés Streeteo et Moovia a fortement contribué à l'explosion des recettes issues du stationnement payant. Hors période Covid, celles-ci n'augmentaient annuellement que de deux millions d'euros. En 2022, elles se sont appréciées de pas moins de 82 millions d'euros par rapport à l'année précédente, selon les données du cabinet de David Belliard, à 335 millions d'euros. Ce qui correspond à une hausse de 32%.

Le niveau de contrôle dans la capitale s'est aussi sensiblement accru avec l'arrivée de ces prestataires. « Les places sont désormais contrôlées deux fois par jour », explique à La Tribune David Belliard. Ces agents peuvent apposer un FPS à la suite « d'un contrôle effectué sur place ou par le biais d'une revue d'image » créée à partir de l'immatriculation du véhicule stationné, via le système LAPI (lecture automatique de plaques d'immatriculation). Certains d'entre eux font preuve d'un engagement à toute épreuve avec, parfois, des contraventions faites quelques minutes avant le passage au stationnement payant (20 heures).

Cette délégation, qui coûte 17 millions d'euros par an à la mairie de Paris (en hausse de deux millions d'euros cette année avec la mise en place du stationnement payant pour les 2RM) a ainsi permis de renflouer les caisses de la capitale. « Grâce à la sous-traitance, le taux de respect des mesures de stationnement est plus élevé », ajoute également David Belliard, précisant qu'il atteint « désormais 80% pour les voitures », tandis qu'il n'était que de 17% en janvier 2018, et de 7% en janvier 2017 avant la délégation des contrôles.

200.000 FPS distribués aux deux-roues thermiques en trois mois

Surtout, l'instauration du paiement pour les deux-roues motorisés (2RM) en septembre dernier accélère les recettes fiscales de la mairie de Paris. Trois mois après la mise en place de cette mesure, environ 40% des utilisateurs de 2RM payent leur stationnement à Paris, a indiqué à La Tribune David Belliard, et ce taux « devrait augmenter dans les prochaines semaines et les prochains mois ». Au total, ce sont environ 200.000 FPS qui ont été établis par Streeteo et Moovia depuis début septembre. Et à raison de FPS compris entre 25 et 37,5 euros en cas de non-paiement du stationnement pour les 2RM, les recettes sont déjà conséquentes (entre 5 millions et 7,5 millions d'euros en trois mois).

Globalement, cette mesure devrait rapporter entre 25 à 30 millions d'euros par an à la mairie de Paris, même si l'élu écologiste concède à La Tribune qu'un véritable bilan ne sera réalisable que l'été prochain.

Mais pour le moment, le « bilan est très positif » et cette mesure s'applique « correctement sur le terrain », assure David Belliard, ajoutant qu'elle a pour objectif d' « inciter à utiliser un véhicule moins polluant ». En effet, les scooters et motos électriques ne sont pour l'instant pas concernés par cette réforme, de quoi déplaire à de nombreux motards, dont la Fédération Française des Motards en Colère - Paris et petite couronne (FFMC) qui se réunit chaque semaine devant la mairie de Paris afin de protester.