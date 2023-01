Vœux 2023 : Emmanuel Macron annonce la réforme des retraites qui « s'appliquera dès la fin de l'été »

Pour ses premiers vœux de second mandat, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant. Le président souhaite placer cette nouvelle année sous le signe de la réforme des retraites et de la transition écologique. Il en a appelé à l'« unité» du pays qui se fera par « le travail et l'engagement » de tous, a-t-il martelé. Il a répété que la France se tenait aux côtés des Ukrainiens « jusqu'à la victoire ».