Après 100 jours d'invasion russe en Ukraine, Bruxelles dégaine un 6e paquet de sanctions pour faire plier Moscou

Voilà 100 jours que l'Ukraine a été envahie par la Russie. Cette offensive a permis à Moscou de s'emparer de 20% du territoire ukrainien. Après avoir échoué à faire tomber le gouvernement de Kiev, les forces russes se concentrent sur la conquête du Donbass, à l'est du pays, où se joue désormais une guerre d'usure. En réaction à l'invasion de l'Ukraine, les Occidentaux ont dégainé les armes diplomatiques et les sanctions économiques. Jeudi, les ambassadeurs des pays de l'Union européenne ont approuvé un sixième paquet de sanctions contre Moscou, après un mois de négociations ardues. Le texte doit encore recevoir l'accord écrit de chaque Etat membre en vue de sa publication ce vendredi au Journal officiel pour permettre l'entrée en vigueur des mesures. Retour sur les principales sanctions, non sans conséquences sur les économies des pays Occidentaux.

L'embargo sur le pétrole russe

Les Vingt-Sept se sont accordés pour réduire de 90% de leurs importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année, afin de tarir le financement de la guerre livrée par Moscou à l'Ukraine. L'accord trouvé prévoit un arrêt progressif des importations de pétrole russe transporté par bateau, soit les 2/3 des achats européens. Cet embargo comprend toutefois des exemptions. Afin de lever le veto de la Hongrie qui exigeait des garanties pour sa sécurité énergétique, du pétrole russe sera encore acheminé par l'oléoduc de Droujba. La Slovaquie et la République tchèque vont continuer aussi à en profiter, ainsi que l'Allemagne et la Pologne, qui se sont par ailleurs engagées de leur côté à cesser leurs importations par cet oléoduc d'ici à fin 2022.

De nouveaux produits interdictions d'exportations

La liste des produits russes interdits d'importation dans l'UE a été élargie aux voitures, aux montres de luxe, mais surtout aux semi-conducteurs, substances chimiques ou catalyseurs spécialisés. L'objectif : "éroder la base technologique et les capacités industrielles de la Russie". Sur cette liste figure aussi les produits sidérurgiques, le ciment, les produits en caoutchouc, le bois. Ces produits s'ajoutent à la vodka et aux produits de la mer haut de gamme russes, déjà bannis.

Trois nouvelles banques russes exclues du système financier international Swift

Le nouveau train de sanctions européennes comprend aussi l'exclusion du réseau financier international Swift de trois nouvelles banques russes, dont Sberbank, principal établissement bancaire en Russie. Sept banques russes ont déjà été bannies de ce système par les Européens. Mais Sberbank, déjà visée par de lourdes mesures américaines et britanniques, avait été jusque là épargné par les européens. Toutefois, l'établissement a affirmé mardi que son exclusion du système financier international Swift n'aura qu'un effet limité. «Nous travaillons normalement - les principales restrictions sont déjà en vigueur», a écrit la banque publique dans un communiqué. «L'exclusion de Swift ne change rien à la situation pour les règlements internationaux. Les opérations internes à la Russie ne dépendent pas de Swift, et seront réalisées par la banque normalement.»

Trois chaînes publiques russes interdites

Trois chaînes de télévision russes, dont Russia 24 et Russia RTR, sont interdites de diffusion dans l'Union européen. Le boycotte de ces médias russes s'ajoute à l'interdiction faite en mars à la chaîne de télévision russe Russia Today (RT) et à l'agence Sputnik de poursuivre la diffusion de leurs programmes et informations.

60 personnes supplémentaires sur la liste noire de l'UE

L'UE a pris aussi des mesures contre des nouveaux individus jugés responsables de crimes de guerre en Ukraine. Une soixantaine de personnalités supplémentaires sont désormais sanctionnées par une interdiction d'entrée dans l'UE et un gel de leurs avoirs. Le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, devait figurer parmi ces personnalités. Pour parvenir à un accord, finalement, à la demande de Budapest, son nom a été retiré de cette liste noire européenne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, des centaines de personnalités russes ont ainsi été sanctionnées, Vladimir Poutine lui-même est déjà visé par des sanctions, comme son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko ou Igor Setchine, le patron du pétrolier Rosneft.

(Avec agences)