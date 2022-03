Ukraine : l'UE actionne l'exclusion de certaines banques russes au réseau Swift

La décision a été entérinée : les Vingt-Sept se sont mis d'accord mardi lors d'une nouvelle réunion de crise à Bruxelles pour débrancher du système financier international certaines banques russes en les excluant du système Swift. La sanction, qui fait suite à l'invasion de la Russie en Ukraine depuis huit jours, a été confirmé sur Twitter par la présidence française du Conseil de l'UE. Les mesures de ce nouveau train de sanctions entreront en vigueur mercredi après publication de la décision au Journal officiel de l'UE, qui précisera les noms des banques visées.

Le nom des établissements bancaires qui ne pourront plus passer d'ordre ou recevoir de transactions via ce système de messagerie interbancaire doit, lui, être connu mercredi. Selon plusieurs médias américains, il s'agirait de sanctionner sept banques russes, dont parmi les premiers noms cités par le Wall Street Journal : VEB RF, Bank Rossiya, Bank Otkritie. A priori, Sberbank n'y figure pas, ni d'ailleurs la banque captive du géant gazier russe Gazprom qui fournit du gaz à l'Europe.

Au total, ce sont 300 banques et institutions russes qui sont membres du système.

Plusieurs pays européens réticents au départ face à une telle mesure, à commencer par l'Allemagne et l'Italie, qui craignaient d'être pénalisées en représailles pour leurs livraisons de gaz russe dont ils sont très dépendants, ont fini par s'y rallier.

La mesure est en tout cas hors norme. En 2014, les alliés de l'Otan l'avaient brandie mais n'y avait eu recours suite à l'annexion de la Crimée par la Russie déclenchant une première série de sanctions. Vladimir Poutine a donc prévu cette éventualité et mène la Russie vers des solutions alternatives ou encore vers un potentiel rapprochement avec la Chine.

Une sanction efficace ?

La coupure du réseau Swift a déjà été utilisée dans d'autres conflits, tel en Iran ou encore certaines banques en Afghanistan suite à la prise du pays par les Talibans à l'été 2021. "Lorsqu'un grand pays envahit un autre pays, il est très difficile de convaincre le dirigeant de l'Etat agresseur de changer d'avis car ce serait un recul personnel trop important", décrypte dans un entretien à l'AFP le chercheur Gary Hufbauer, qui a étudié l'efficacité de ces mesures depuis un siècle. Selon lui, "frapper une économie, ce n'est pas changer la mentalité d'un dirigeant" et les sanctions économiques ne peuvent la plupart du temps pas modifier l'idéologie d'un dirigeant en opération.

"Il y a peu de chances", affirme le chercheur qui estimerait même surprenante l'hypothèse d'un cessez-le-feu rapide avec Kiev. "Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'il n'y a pas de précédent" comparable, affirme encore M. Hufbauer.

« Sur (le système bancaire) Swift, à mon avis, la portée serait limitée en raison des réserve de changes », observe Christopher Dembik, responsable recherche et stratégie pour la Saxo Bank interrogé par l'AFP. Si on regarde les réserves de la banque centrale russe, (...), il y a eu un vrai processus de diversification. (Avec) du yuan et surtout beaucoup d'or, ce qui rend l'économie russe beaucoup moins dépendante du système dollar. la Russie avait anticipé l'hypothèse d'un durcissement des sanctions », affirmait également à l'AFP Christopher Dembik, responsable recherche et stratégie pour la Saxo Bank.

Les mesures, qui pourraient encore s'aggraver dans les prochains jours, devraient faire reculer les revenus de la population russe de l'ordre de 10%, affirme-t-il par ailleurs, soit bien davantage que l'effet moyen des sanctions économiques dans l'Histoire.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a reconnu lundi que les sanctions prises par les Occidentaux pour punir Moscou de son invasion de l'Ukraine étaient "lourdes" et "problématiques", tout en assurant que la Russie avait "les capacités nécessaires pour compenser les dégâts".

Autre sanction, les réseaux de paiement Visa et Mastercard ont également décidé de couper leur service aux banques visées par les sanctions.

Les Vingt-Sept ont également décidé d'interdire les contenus multimédias de Sputnik et les déclinaisons en anglais, allemand, français et espagnol de la chaîne Russia Today (RT) sur les réseaux de télévision ainsi que sur internet au sein de l'UE.

(Avec AFP)

