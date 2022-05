Céréales bloquées dans les ports : la Russie propose son aide en échange d'une levée des sanctions

Comment débloquer les millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports de la mer Noire ? Depuis le déclenchement du conflit en Ukraine le 24 février dernier, l'exportation de ces denrées par l'Ukraine est rendue quasiment impossible. Si Kiev accuse Moscou de bloquer les ports en question, les forces ukrainiennes ont aussi miné les eaux proches de leurs ports afin de contrer toute tentative d'approche russe par la mer.

Une situation qui fait craindre une crise alimentaire mondiale, en particulier dans les pays très dépendants de leurs importations de céréales comme les pays du Maghreb. Et pour l'Ukraine et les pays occidentaux, c'est la Russie qui en est responsable. Le 20 mai dernier, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, accusait ainsi Moscou de se servir de la nourriture comme d'une arme en Ukraine, en prenant «en otage» les livraisons alimentaires destinées à des millions d'Ukrainiens, mais aussi à des millions de personnes dans le monde dépendantes des exportations du pays. «Le gouvernement russe semble penser qu'utiliser la nourriture comme une arme va aider à accomplir ce que l'invasion n'a pas fait - briser le moral du peuple ukrainien», avait-il dénoncé.

Un geste de la Russie contre une levée des sanctions

De son côté, la Russie veut faire gage de sa bonne foi en se disant prête à travailler avec la Turquie à la libre circulation des marchandises en mer Noire, y compris des céréales provenant d'Ukraine. C'est en effet ce qu'a déclaré Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique avec Recep Tayyip Erdogan, lundi. Il «a souligné que la partie russe était prête à faciliter le transit maritime sans entraves des marchandises, en coordination avec les partenaires turcs. Cela s'applique également à l'exportation des céréales provenant des ports ukrainiens», a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Mais cette proposition n'est pas sans contrepartie. La Russie, comme elle l'a répété à plusieurs reprises ces derniers jours, acceptera de faciliter le transport des marchandises seulement si les occidentaux lèvent l'arsenal de sanctions prises à son égard depuis l'invasion de l'Ukraine. Lors de son entretien avec Recep Tayyip Erdogan Erdogan, Vladimir Poutine a ainsi réaffirmé que la Russie pouvait «exporter des quantités importantes d'engrais et de produits agricoles si les sanctions antirusses étaient annulées», selon le Kremlin.

Embargo européen sur le pétrole russe

Les propos du président russe interviennent alors que les chefs d'Etat et de gouvernement européens, réunis en sommet extraordinaire à Bruxelles, ont trouvé un compromis sur un embargo sur le pétrole russe dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont ainsi convenu d'interdire immédiatement plus des deux tiers des importations l'hydrocarbure et de mettre fin à celles-ci à 90% d'ici la fin de l'année tout en prévoyant des dérogations pour la Hongrie, fermement opposée à cet embargo en raison de son ultra-dépendance aux importations russes, et d'autres pays inquiets de l'impact économique de cette décision.

Cet accord couvre pour l'instant «plus des deux tiers des importations de pétrole de Russie», a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel. Il va permettre de «supprimer une énorme source de financement à la machine de guerre» russe et exercer «une pression maximum» sur Moscou pour l'inciter à mettre fin à la guerre, a-t-il ajouté sur Twitter. Selon l'Elysée, ces deux-tiers correspondent au pétrole russe importé par bateau. Avec l'engagement de l'Allemagne et de la Pologne de mettre fin, d'ici à la fin de l'année, aux importations de pétrole russe acheminées par l'oléoduc de Droujba, l'embargo touchera 90% des importations.

(Avec AFP)