Argentine : le FMI adoube le plan « ambitieux » du président Milei avec une première tranche d'aide

Une décision qui devrait permettre à l'Argentine de faire un nouveau pas vers la stabilité économique. Le Fonds monétaire international (FMI) a ainsi annoncé ce mercredi un accord avec l'Argentine, soumis à l'approbation de son conseil d'administration, pour lui verser 4,7 milliards de dollars, dans le cadre du programme de restructuration de la dette du pays sud-américain.



« Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration du FMI, l'Argentine aurait accès à environ 4,7 milliards de dollars », a ainsi annoncé le FMI dans un communiqué mercredi.

« Le décaissement proposé est destiné à soutenir les efforts considérables déployés par les nouvelles autorités pour rétablir la stabilité macroéconomique et aider l'Argentine à satisfaire les besoins de sa balance des paiements », précise l'institution.

En échange de ce versement, Buenos Aires s'engage à atteindre cette année un excédent budgétaire (avant paiement des intérêts de la dette) équivalent à 2% du produit intérieur brut (PIB) du pays, a indiqué le FMI dans un communiqué.

Remettre l'économie argentine sur les rails

Il s'agit de la septième révision de l'accord sur la restructuration de la dette de 44 milliards de dollars contractée par l'Argentine auprès de l'institution. Le FMI indique que des accords ont été conclus avec l'administration Milei « sur un ensemble renforcé de politiques visant à rétablir la stabilité macroéconomique et à remettre le programme de crédit actuel sur les rails, étant donné que les principaux objectifs du programme n'ont pas été atteints dans une large mesure en raison des graves revers politiques du gouvernement précédent », dirigé par Alberto Fernandez (centre-gauche).

« La nouvelle administration met en œuvre un plan de stabilisation ambitieux », s'est félicité l'organisme basé à Washington, qui relève les objectifs du nouveau gouvernement en matière d'« assainissement budgétaire », ses « actions pour reconstituer ses réserves de devises » et la création d'une « économie orientée vers le marché ».

Dans son communiqué, l'institution précise que l'inflation mensuelle en Argentine s'est accélérée en 2023 pour atteindre 12,8% sur le mois de novembre dernier, « les réserves ont été épuisées, la monnaie est devenue encore plus surévaluée et l'écart de change a atteint des sommets historiques ».

Thérapie de choc pour l'économie argentine

Cette annonce intervient un mois après l'investiture de Javier Milei, nouveau président argentin ultralibéral et aux idées d'extrême droite. Dix jours après son investiture, le dirigeant s'est rapidement mis en ordre de marche et a lancé une thérapie de choc pour sortir l'économie argentine du chaos. Pour rappel, dans le pays l'inflation a dépassé les 160% sur un an en 2023 et celui-ci compte plus de 40% de pauvres.

Le président Milei a ainsi signé le 20 décembre 2023 un « Décret de nécessité et d'urgence » (DNU), posant le cadre d'une dérégulation massive de l'économie et modifiant ou abrogeant plus de 300 normes, en matière notamment de droit du travail, d'encadrement des prix et loyers, de privatisation, de commerce extérieur. Le « méga-décret » est techniquement déjà entré en vigueur, mais sous réserve d'être ultérieurement approuvé par le Parlement. Or le parti de Milei n'y est que la troisième force, et le calendrier législatif est incertain.

Des forces d'opposition se mobilisent dans le pays

Javier Milei et son gouvernement font aussi face à une opposition grandissante des syndicats, des forces politiques adverses et d'une partie des citoyens argentins. Vent debout contre ces réformes, leurs actions suivent trois axes. La justice, avec une dizaine de recours sur l'inconstitutionnalité du « méga-décret », l'opposition au parlement du pays et la rue, à travers des manifestations.

L'une des plus grosses centrales syndicales du pays, la CGT, a convoqué une grève générale le 24 janvier prochain. Il s'agit de la grève la plus précoce contre un gouvernement en 40 ans de démocratie car elle sera organisée un mois et demi après l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président.

(Avec AFP)