Brésil : Lula entame son 3e mandat avec comme priorité le financement de programmes sociaux

Alors que le Brésil pleure la mort de Pelé, Lula, 77 ans, va débuter dimanche son troisième mandat de président. Dans un premier temps, le gouvernement va s'atteler au financement de programmes sociaux: plus de 33 millions de Brésiliens souffrent de la faim et le pouvoir d'achat des plus pauvres a été fortement entamé par la crise du Covid-19 et par l'inflation.