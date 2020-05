Brexit : les négociations dans l'impasse, le ton monte

Michel Barnier (à dr.), négociateur en chef de l'Union européenne (UE), et son homologue britannique, David Frost (à g.), le 2 mars 2020 à Bruxelles. (Crédits : Reuters)

Michel Barnier, le négociateur en chef de l'UE, estime que, sur les sujets les plus "difficiles", "aucun progrès n'a été possible". Son homologue britannique, David Frost, a lui fustigé le "peu de progrès" accomplis. Parmi les pierres d'achoppement, figure la forme de l'accord. Les Européens réclament un accord large et ambitieux sur l'ensemble de la relation, quand le Royaume-Uni ne demande rien de plus qu'un accord classique de libre-échange.