Chine : retour en Bourse catastrophique pour Evergrande, l'action du géant de l'immobilier s'écroule de plus de 80%

[Article publié le lundi 28 août 2023 à 07h03 et mis à jour à 09h21] Retour en Bourse catastrophique pour Evergrande. Après 17 mois de suspension de la cotation pour non publication de ses résultats financiers, l'action du promoteur chinois ultra-endetté a plongé de près de 87% pendant les échanges lundi matin, la valeur de marché d'Evergrande tombant à environ 590 millions de dollars à la mi-journée. Elle avait atteint un pic de plus de 50 milliards de dollars en 2017.

Ce retour en Bourse a été autorisé après la publication le mois dernier des résultats annuels. Ce dimanche, le promoteur immobilier a même présenté ses résultats semestriels, lesquels n'ont pas permis de rassurer les investisseurs. Et pour cause, le groupe a certes réduit de moitié sa perte nette, celle-ci s'élève toujours à 33 milliards de yuans (4,53 milliards de dollars). Surtout, sa trésorerie a fondu durant les six premiers mois de l'année, passant d'environ deux milliards de dollars à seulement 556 millions. De quoi compliquer les remboursements des prochains mois.

Réduction de la dette

Même s'il s'est considérablement réduit, l'endettement abyssal du groupe préoccupe toujours les marchés. Evergrande estime désormais sa dette totale à 2.388,2 milliards de yuans (328 milliards de dollars) - contre près de 340 milliards de dollars fin 2022. La mise sur pause des chantiers d'Evergrande avait entraîné des manifestations dans plusieurs provinces de Chine de la part de futurs propriétaires mécontents de ne pouvoir emménager dans les logements promis.

Beaucoup avaient également refusé de payer leurs mensualités, ce qui avait contribué à aggraver la situation financière du groupe. Tout arrêt de travaux est un facteur d'instabilité sociale en Chine car les propriétaires payent généralement un bien avant même qu'il ne sorte de terre. Au 30 juin 2023, les emprunts du groupe s'élevaient à 624,77 milliards de yuans (86 milliards de dollars) - soit une augmentation de plus de 12 milliards de yuans par rapport à fin 2022. Plus tôt ce mois-ci, la société a déposé une demande de mise en faillite aux Etats-Unis, une mesure visant à protéger ses actifs américains pendant sa restructuration. Là encore, cette situation fragilise la possibilité pour le groupe de rembourser sa dette.

Plan de restructuration de la dette

Les créanciers d'Evergrande devaient, en théorie, voter lundi sur sa dette offshore. Le promoteur immobilier a toutefois reporté lundi des réunions sur la restructuration de sa dette quelques heures seulement avant leur tenue prévue avec les créanciers. Le report d'environ un mois permettra aux créanciers de « considérer, comprendre et évaluer » le plan, a indiqué la société dans un document boursier.

Le plan proposé offre aux créanciers le choix d'échanger leur dette contre de nouveaux titres émis par la société ou des actions de deux filiales, Evergrande Property Services Group et Evergrande New Energy Vehicle Group. Les réunions se tiendront entre les 25 et 26 septembre, ce qui, selon le promoteur, est « conforme » au calendrier attendu par les créanciers.

Plus tôt ce mois-ci, la société a déposé une demande de mise en faillite aux Etats-Unis, une mesure visant à protéger ses actifs américains pendant sa restructuration. L'entreprise a aussi repoussé les requêtes en liquidation devant les tribunaux de Hong Kong, l'audience d'une affaire ayant été reportée à octobre.

Ex-numéro un déchu de l'immobilier en Chine, le groupe était jadis l'un des plus puissants du pays et, outre son cœur de métier, avait investi dans l'eau minérale, un club de football ou encore les véhicules électriques. A l'avenir, l'entreprise va s'atteler à « atténuer les risques » et « s'efforcera d'assurer la livraison des biens immobiliers », a promis Evergrande dimanche dans son communiqué.

(avec AFP)