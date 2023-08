Chine : le géant immobilier Evergrande réduit ses pertes semestrielles et revient en Bourse

Le promoteur ultra-endetté Evergrande, dont la descente aux enfers est emblématique de la crise de l'immobilier en Chine, a annoncé dimanche avoir réduit ses pertes au premier semestre sur un an. Ses pertes nettes pour la période janvier-juin se sont élevées à 33 milliards de yuans (4,53 milliards de dollars), selon un communiqué publié sur le site internet de la Bourse de Hong Kong. Elles étaient de 66,4 milliards de yuans pour la même période de l'année dernière.

Un endettement abyssal

Le groupe a toutefois vu fondre sa trésorerie durant le premier semestre 2023, puisqu'elle est passée d'environ deux milliards de dollars à seulement 556 millions, une somme faible pour un groupe de cette taille. Une situation qui devrait compliquer ses remboursements ces prochains mois.

L'endettement abyssal du groupe préoccupe depuis deux ans les marchés et fait régulièrement les gros titres de la presse chinoise et internationale. Evergrande estime désormais sa dette totale à 2.388,2 milliards de yuans (328 milliards de dollars) - contre près de 340 milliards de dollars fin 2022.

Ex-numéro un déchu de l'immobilier en Chine, le groupe était jadis l'un des plus puissants du pays et, outre son cœur de métier, avait investi dans l'eau minérale, un club de football ou encore les véhicules électriques. La mise sur pause des chantiers d'Evergrande avait entraîné des manifestations dans plusieurs provinces de Chine, de la part de futurs propriétaires mécontents de ne pouvoir emménager dans les logements promis. Beaucoup avaient également refusé de payer leurs mensualités, ce qui avait contribué à aggraver la situation financière du groupe.

Reprise de la cotation à la Bourse de Hong Kong

Les cotations sur l'action Evergrande doivent reprendre ce lundi 28 août à la Bourse de Hong Kong. Elles avaient été interrompues en mars 2022, car l'entreprise, aux abois, n'avait alors pas publié ses résultats pour 2021. Les résultats annuels pour 2021 et 2022 ont finalement été publiés le mois dernier. Depuis, ils ont été audités et c'est pour cette raison que la place boursière a donné son feu vert à la reprise des échanges.