Commerce : les Etat-Unis et l'Union européenne restent encore trop dépendants de la Chine

La semaine dernière, l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a révisé sa projection de croissance du commerce mondial de 3% à 1% pour 2023. La guerre en Ukraine, les prix élevés de l'énergie, l'inflation historique et le resserrement des politiques monétaires font craindre une récession, synonyme de ralentissement des échanges internationaux de biens et de services. L'institution internationale précisait même qu'en raison des incertitudes la prévision allait, selon les scénarios, de -2,8% à 4,6%.

Parmi ces facteurs, le risque géopolitique est le plus à même de désorganiser les chaînes de valeur. Les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, comme l'a illustré récemment le cas de Taïwan, ou le choix de l'Opep+ de réduire son offre de 2 millions de barils par jour à partir de novembre au grand dam de Joe Biden, sans compter la rupture entre la Russie et l'Union européenne sur l'Ukraine, dessinent une ligne de partage dangereuse entre pays émergents et pays occidentaux.

Des secteurs clés

Or, aujourd'hui, les Etats-Unis et l'Union européenne (UE) restent encore très dépendants de la Chine, notamment dans des secteurs clés comme l'informatique, les télécoms, l'électronique, les équipements ménagers, la métallurgie, l'automobile ou encore les équipements de transports, qui ont la particularité d'être « à la fois les plus globalisés, et les plus exposés à la Chine », souligne Françoise Huang, économiste chez Allianz Trade, dans une étude intitulée « Mondialisation 2.0. Les Etats-Unis et l'UE peuvent-elles vraiment se passer de la Chine? ».

Sur ces segments, la Chine fournit 276 produits aux Etats-Unis et 141 produits aux 27 pays de l'Union européenne. A l'inverse, les Etats-Unis en fournissent seulement 22 à la Chine et l'UE 188.

50% des échanges mondiaux

Cette asymétrie n'est pas sans risques à l'échelle mondiale, ces flux représentant plus de 50% des échanges mondiaux. « Dans un scénario extrême où les relations commerciales Etats-Unis-Chine et UE-Chine seraient rompues, les Etats-Unis et l'UE seraient perdants », avertit Françoise Huang. Selon les calculs des experts d'Allianz Trade, l'impact négatif sur le PIB serait de -1,3 point pour les Etats-Unis et de -0,5 point pour l'UE, contre seulement -0,3 point pour la Chine.

Plus grave, la dépendance américaine aux importations chinoises a quasiment doublé depuis 2018 (de 0,7% du PIB à 1,3% du PIB), alors que la Chine a réussi à être moins dépendante du marché international, grâce au développement de son marché intérieur (voir graphique).

Pour autant, va-t-on vers une démondialisation, comme l'idée en avait couru durant les confinements et les pénuries, certains avançant les effets négatifs de la mondialisation, coupable des délocalisations et de la désindustrialisation des économies développées ? Rien n'est moins sûr. En réalité, montre l'étude, la mondialisation amorcée avec le cycle de Doha au début des années 2000 avait déjà subi un coup d'arrêt en 2008, lors de la crise financière, et depuis le niveau du commerce international stagnait, « sans toutefois montrer une tendance au déclin », constate l'étude. En réalité, « la mondialisation change, évolue, se transforme », indique Françoise Huang, notamment sous la forme d'une « divergence croissante entre les régions, avec par exemple une intégration régionale croissante en Asie-Pacifique et en Afrique, moins observée en Europe et en Amérique ».

La Chine perd des parts de marchés aux Etats-Unis

D'ailleurs, la Chine a déjà commencé à perdre des parts de marché aux Etats-Unis depuis la guerre commerciale de 2018, déclenchée durant la présidence de Donald Trump (voir graphique).

En cas de divorce entre les Etats-Unis et la Chine, certains pays pourraient partiellement récupérer ces parts de marché, comme le Mexique, la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, l'Indonésie, le Brésil et la Malaisie.

Un autre scénario consisterait à renforcer la coopération internationale entre les Etats-Unis et l'Union européenne. « Avec 300 produits concernés, l'UE est déjà le premier fournisseur essentiel des Etats-Unis. Mais en termes de volume, les importations américaines en provenance de l'UE ne représentent que 4% du PIB américain, contre environ 10% pour les importations en provenance de Chine », souligne l'économiste d'Allianz Trade.

Les Européens de plus en plus dépendants au gaz des Etats-Unis

Comment compenser cet écart ? Un accord de libre-échange américano-européen pourrait être une option, d'autant plus que l'UE va devenir de plus en plus dépendante des Etats-Unis pour lui fournir du pétrole et du gaz, sous la forme de GNL, pour compenser la chute des importations d'hydrocarbures en provenance de Russie.

La possibilité de favoriser les importations d'autres pays que la Chine serait un point positif pour réduire la dépendance? Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC, expliquait la semaine dernière qu'une production des marchandises et des services « plus profonde, plus diversifiée et moins concentrée » est nécessaire pour doper la croissance économique, améliorer la résilience de l'approvisionnement et la stabilité à long terme des prix.