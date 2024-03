Corée du Nord : les missiles balistiques ont été tirés sous la supervision de Kim Jong Un

Les missiles balistiques lancés lundi par la Corée du Nord l'ont été sous la supervision du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a annoncé l'agence de presse gouvernementale KCNA, ce mardi. Des images publiées par les médias d'État ont montré le dirigeant du pays reclus, vêtu de son habituel blouson de cuir noir, observant les exercices avec ses généraux et célébrant leur apparent succès en levant le poing.

Cela confirme les informations de la Corée du Sud qui a indiqué lundi que Pyongyang a procédé au lancement de plusieurs missiles balistiques. Ces derniers auraient parcouru quelque 300 kilomètres avant de s'abîmer dans la mer de l'Est, également connue sous le nom de mer du Japon. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, ces missiles balistiques à courte portée ont été propulsés par des lance-roquettes de grande taille, appelés KN-25 par les militaires de Séoul et de Washington. Des engins qui peuvent être équipés d'une ogive nucléaire tactique, a d'ailleurs affirmé Pyongyang.

Le Nord menace le Sud

Ces tirs ont eu pour but de tester les « capacités de guerre réelles » de ces armes, selon l'agence nord-coréenne. Les exercices ont consisté à simuler l'explosion aérienne d'un obus provenant d'un lance-roquettes multiple de très grande taille à une altitude prédéterminée au-dessus de la cible. Pendant l'exercice, « des obus massifs de lance-roquettes multiples de très grande taille » ont « volé vers la cible avec la flamme de l'anéantissement de l'ennemi », a détaillé l'agence nord-coréenne.

Kim Jong Un a déclaré que le lance-roquettes multiple aiderait le Nord à « bloquer et supprimer l'éventualité d'une guerre à l'aide d'une préparation parfaite et constante pour faire s'effondrer la capitale de l'ennemi », selon KCNA.

Le timing de ces tirs est loin d'être anodin. En effet, ils interviennent pendant la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Corée du Sud. Ce dernier est arrivé dimanche à Séoul avant de s'entretenir, le lendemain, avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et de participer au troisième « Sommet pour la démocratie », une initiative du président des États-Unis Joe Biden que Séoul accueille jusqu'à ce mercredi. Le chef de la diplomatie américaine a aussi rencontré son homologue sud-coréen Cho Tae-yul et discuté d'un renforcement de l'alliance entre Washington et Séoul, dans le cadre d'une politique de « dissuasion étendue » face au Nord.

Antony Blinken a « condamné (...) le lancement de missiles balistiques » par la Corée du Nord et « réaffirmé l'engagement sans faille des États-Unis en faveur de la sécurité » de la Corée du Sud, a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a lui aussi condamné ces essais d'armes « répétés et très fréquents » du Nord. Cette « série d'actions menace la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale. Nous ne le tolérons pas », a-t-il ajouté.

Des tensions qui ne s'apaisent pas

Plus globalement, ces exercices ont été menés dans un contexte de fortes tensions entre Pyongyang d'un côté, et Séoul et Washington de l'autre. Jeudi dernier, ces deux derniers ont terminé leurs exercices annuels à grande échelle baptisés « Bouclier de la liberté », comprenant l'interception de missiles et des assauts aériens. Le nombre de troupes y ayant participé a été doublé par rapport à 2023.

Généralement après ces exercices, la Corée du Nord procède à des tirs de missiles « en guise de riposte », a souligné Han Kwon-hee, de l'Association coréenne des études de l'industrie de la défense. Pyongyang avait déjà prévenu dès début mars que les États-Unis et la Corée du Sud paieraient un « prix élevé » pour ces manœuvres. Et précisé que Kim Jong Un a supervisé au début du mois un exercice d'artillerie à grande échelle comprenant des unités frontalières « qui ont mis la capitale de l'ennemi à leur portée ».

Depuis le début de l'année, la Corée du Nord a désigné sa voisine comme son « principal ennemi », a fermé les agences consacrées à la réunification et au dialogue intercoréen et menacé d'entrer en guerre pour toute violation de son territoire « ne serait-ce que de 0,001 millimètre ».

Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre depuis la fin de leur conflit en 1953, qui s'est conclu sur un armistice et non un traité de paix. Dans leur Constitution respective, chacune revendique la souveraineté sur l'intégralité de la péninsule coréenne et considère l'autre comme une entité illégale. Si bien que, depuis plus de 70 ans, les deux territoires connaissent une alternance de périodes d'aggravation des tensions et de relative détente.

(Avec AFP)