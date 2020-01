Coronavirus : Pékin suspend les voyages organisés en Chine et à l'étranger

Le gouvernement chinois va suspendre les voyages organisés en Chine et à l'étranger en réponse à l'épidémie de pneumonie virale qui a tué 41 personnes dans le pays et gagné plusieurs continents, a annoncé samedi la télévision publique. A compter de lundi, les agences de voyage chinoises ne pourront plus vendre de réservations d'hôtels ni de voyages à des groupes, a précisé la chaîne de télévision CCTV.

La Chine peut "remporter la bataille" contre le nouveau coronavirus, a assuré samedi le président Xi Jinping, à propos de l'épidémie qui a contaminé près de 1.300 personnes.

Cordon sanitaire

Le chef de l'Etat chinois a fait ces déclarations à l'occasion d'une réunion du comité permanent du Bureau politique du Parti communiste, l'instance de sept membres qui dirige le pays, selon l'agence de presse Chine nouvelle. Dans de premières déclarations lundi dernier, il avait appelé à "enrayer" résolument l'épidémie.

Fustigée en 2003 pour sa gestion catastrophique de la crise du syndrome respiratoire aigu sévère (sras), la Chine a cette fois pris des mesures drastiques pour combattre le nouveau coronavirus. Elle a ainsi imposé un cordon sanitaire autour de Wuhan et de 17 autres agglomérations de la province de Hubei (centre), avec pour conséquence d'isoler une population de 56 millions de personnes.

"Personne ne sort" de Wuhan, mais on peut encore y entrer.