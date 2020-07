Covid-19 : l'immunité pourrait disparaître en quelques mois, suggère une étude

Photo d'illustration. Les chercheurs ont étudié la réponse immunitaire de plus de 90 cas confirmés. (Crédits : Mike Blake)

Une telle nouvelle complique un peu plus la mise au point d'un vaccin. "Les vaccins en cours de développement devront soit générer une protection plus forte et plus durable par rapport aux infections naturelles, soit être administrés régulièrement", note un médecin à ce propos.