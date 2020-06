Coronavirus : les quatre technologies gagnantes pour un vaccin

Alors que différentes agences sanitaires estiment qu'il faudra 8 milliards de doses pour vacciner la population mondiale, la production sera un vrai tour de force, même pour les "big pharmas". (Crédits : ANDREAS GEBERT)

Quel labo arrivera à fabriquer en premier un vaccin contre le Covid-19, et grâce à quelle recette ? Entre les quatre technologies propres à créer des vaccins, les "big pharmas" font leurs choix et développent leurs candidats en procédure accélérée. Objectif : créer un portefeuille de vaccins adaptés aux différents types de patients et aux divers modes de vaccination. Explications.