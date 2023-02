Dans son discours sur l'état de l'Union, Joe Biden promet de « défendre les classes moyennes écrasées »

L'économie a occupé une place centrale dans le discours sur l'état de l'Union de Joe Biden. Face au Congrès, le président de 80 ans, qui songe à se représenter en 2024 comme en témoigne son discours aux accents de campagne, a notamment affirmé vouloir « finir le travail », et rendre à l'Amérique sa « fierté », son « unité » et sa prospérité.

Lire aussi« Le plan climat de Joe Biden (IRA) peut être un levier de croissance pour Vinci » (Xavier Huillard, PDG)

« Nous devons être la nation que nous avons toujours été quand nous étions au sommet : optimiste, pleine d'espoir, tournée vers l'avenir », a clamé Joe Biden sur un ton optimiste et détendu.

Moins touchés par l'inflation, les pénuries et la crise de l'énergie, les Etats-Unis sont « en meilleure position que n'importe quel pays dans le monde » pour relancer leur économie malgré les effets de la guerre en Ukraine et du Covid-19, a-t-il souligné.

Au fil de son discours, Joe Biden a aussi assuré comprendre les fins de mois difficiles, consacrant l'essentiel de son allocution de plus d'une heure aux problèmes de la vie quotidienne, suggérant par exemple de plafonner le prix de l'insuline. A l'inverse, il a jugé « scandaleux » les profits mirobolants des compagnies pétrolières, appelant également à créer une « taxe minimale » sur les milliardaires.

« Le système fiscal n'est pas juste », a déclaré le président étatsunien. « Je propose de quadrupler les impôts » concernant les rachats d'actions « pour encourager les investissements sur le long terme », a-t-il également avancé lors de son discours sur l'état de l'Union.

Autre priorité économique abordée par Joe Biden : la régulation des géants numériques qu'il a accusé « de mener des expériences sur nos enfants pour engranger des profits » pour « faire des profits », assurant qu'ils devraient « rendre des comptes ».

« Il est temps d'adopter une loi, soutenue par les deux partis, pour empêcher les géants de la tech de récolter des données personnelles sur nos enfants et nos adolescents », a réclamé le chef de l'Etat qui veut également bannir la publicité ciblant les mineurs.

Joe Biden a ainsi réaffirmé ce qu'il avait dit début janvier sur le site du Wall Street Journal en faveur d'une législation sur « la protection des données personnelles et des utilisateurs mineurs, ainsi que pour lutter contre la discrimination, l'exploitation sexuelle et le cyber-harcèlement ».

Le locataire de la Maison Blanche a promis d'œuvrer pour les « oubliés » de la croissance, notamment les classes populaires dont Donald Trump a su séduire l'électorat en 2016 et 2020. « Durant des décennies, la classe moyenne a été écrasée », a déploré Joe Biden, qui envisage à travers son grand plan industriel protectionniste de l'Inflation Reduction Act de faire émerger de nouvelles industries vertes capables de faire vivre une classe moyenne.

Lire aussiLa réponse de l'UE au plan de soutien de Biden à l'industrie américaine est-elle à la hauteur ?

Ce plan vert doit aussi permettre à l'Amérique de décarboner son économie à terme, une priorité affichée de Joe Biden.

« Nous avons une obligation, non pas envers nous-mêmes, mais envers nos enfants et nos petits-enfants, d'y faire face, et je suis fier de voir l'Amérique enfin relever le défi », a-t-il vanté.