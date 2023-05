De Poutine à Biden, le concert de félicitations pour Erdogan

De Vladimir Poutine à Joe Biden en passant par Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, plusieurs chefs d'État ont adressé leurs félicitations à Recep Tayyip Erdogan pour sa victoire éclatante lors de l'élection présidentielle turque. Cette victoire lui confère un nouveau mandat à la tête du pays. Les réactions positives des dirigeants internationaux témoignent de l'importance de cet événement pour la Turquie et ses relations avec le reste du monde.

La reconnaissance de Poutine pour le « résultat logique »

Vladimir Poutine, qui a récemment travaillé en étroite collaboration avec Erdogan, considère cette victoire comme le « résultat logique » du travail dévoué du président turc et une « preuve évidente » du soutien de la population à sa politique. Le président russe souligne les efforts d'Erdogan pour renforcer la souveraineté de l'État et mener une politique étrangère indépendante, notamment dans des zones stratégiques cruciales telles que la Syrie.

Joe Biden : Alliés au sein de l'OTAN

Le président américain Joe Biden exprime sa volonté de continuer à travailler avec Erdogan en tant qu'alliés au sein de l'OTAN, tant sur les questions bilatérales que sur les défis mondiaux. Cette reconnaissance souligne l'importance du partenariat entre les États-Unis et la Turquie dans le cadre de l'alliance.

Londres et la coopération sécuritaire au sein de l'OTAN

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak se réjouit de poursuivre la collaboration étroite entre le Royaume-Uni et la Turquie. Il souligne l'importance de faire face aux menaces en matière de sécurité et de développer les échanges commerciaux en tant qu'alliés au sein de l'OTAN.

Macron : Des défis immenses à relever ensemble

Emmanuel Macron adresse ses félicitations à Erdogan et met en avant les défis immenses auxquels la Turquie et la France doivent faire face conjointement. Le président français évoque notamment le retour de la paix en Europe, l'avenir de l'Alliance euro-atlantique et les enjeux en Méditerranée. Il assure qu'avec Erdogan, ils continueront à avancer ensemble.

Zelensky : Renforcer les liens pour assurer la sécurité en Europe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère renforcer les liens entre Kiev et Ankara pour assurer la sécurité en Europe. Il exprime son souhait d'un partenariat stratégique plus solide et d'une coopération renforcée pour la sécurité et la stabilité de l'Europe.

Scholz : Nouvel élan pour les relations entre l'Allemagne et la Turquie

Le chancelier allemand Olaf Scholz espère que la réélection d'Erdogan donnera un nouvel élan aux relations entre l'Allemagne et la Turquie, afin de faire avancer leur agenda commun. Il rappelle que les deux pays sont des partenaires étroits et des alliés, avec des populations et des économies profondément entremêlées.

La Suède soutient la « sécurité commune »

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a salué la réélection d'Erdogan en soulignant que la "sécurité commune" est une priorité pour l'avenir. La Suède, candidate à l'adhésion à l'OTAN, est confrontée au veto de la Turquie en raison de ses préoccupations concernant les "terroristes", en particulier les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

L'UE souhaite « développer les relations » avec la Turquie

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, se réjouissent du développement continu des relations entre l'Union européenne et la Turquie. Bien que les négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE soient au point mort depuis plusieurs années, l'UE reconnaît l'importance de maintenir des liens solides avec Ankara, en particulier dans les domaines tels que la migration.

L'OTAN se prépare pour le prochain sommet avec enthousiasme

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, exprime son impatience de préparer le prochain sommet de l'Alliance qui se tiendra à Vilnius en juillet. L'OTAN reconnaît l'importance de la Turquie en tant que membre clé de l'alliance et se réjouit de travailler de concert avec Erdogan et les autres dirigeants pour relever les défis mondiaux.

Félicitations sincères de MBS

Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, adresse ses "sincères félicitations et meilleurs vœux de succès" à Recep Tayyip Erdogan. Les relations entre Riyad et Ankara ont été tendues après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul en 2018. Cependant, la clôture du procès par la justice turque l'année dernière a ouvert la voie à un rapprochement entre les deux puissances régionales.

La victoire de Recep Tayyip Erdogan à l'élection présidentielle turque a suscité des réactions positives de la part de nombreux leaders mondiaux. Ces félicitations soulignent l'importance de la Turquie sur la scène internationale et la volonté des pays de maintenir des relations constructives avec Ankara. Ce nouveau mandat présente des opportunités pour renforcer la coopération et relever les défis.

(avec AFP et Reuters)