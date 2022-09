Décès d'Elizabeth II : Charles hérite d'une fortune colossale estimée à 425 millions d'euros

Avec le décès de la reine Elizabeth II, son fils aîné, Charles, devient roi à 73 ans et entrera dans l'histoire comme le monarque le plus âgé au moment de monter sur le trône. Son train de vie parfois critiqué était jusqu'à présent alimenté par les revenus du duché de Cornouailles, créé en 1337 pour assurer la subsistance de l'héritier du trône. Ces 53.000 hectares de terres agricoles, commerces et propriétés lui rapportent plus de 20 millions de livres par an. Cette somme reviendra au prince Williams, son fils aîné. La fortune personnelle de Charles est estimée à 100 millions de dollars (87 millions de livres) par le site celebritynetworth.com.

Pas de droit de succession

Le nouveau roi hérite aujourd'hui de la fortune privée de sa mère, un patrimoine colossal qu'il recevra sans avoir à s'acquitter de droit de succession, privilège réservé aux successions royales. Une exemption qui remonte à 1993 pour éviter que, si plusieurs monarques venaient à mourir à quelques années d'intervalle, le patrimoine du roi ou de la reine ne se volatilise, en étant réduit de 40% à chaque héritage.

Selon le Sunday Times, Elizabeth II était à la tête d'une fortune personnelle de 370 millions de livres en 2022 soit 5 millions de plus que l'année précédente. Charles se verra léguer le château de Balmoral, villégiature d'été de la famille royale, et la résidence de Sandringham, où la famille royale célèbre traditionnellement les fêtes de fin d'année. Deux propriétés de la reine, alors que le palais de Buckingham, résidence royale londonienne, et le château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, sont propriétés de l'Etat.

Par ailleurs, la reine possédait aussi un important portefeuille d'actions et une collection royale de timbres dont la valeur est estimée à 100 millions de livres, selon les auteurs du classement « Rich List » 2021 du Times. Les célèbres joyaux de la Couronne, évalués à quelque 3 milliards de livres, appartenaient symboliquement à la reine et sont automatiquement transmis à son successeur. Le prince Philip, mari d'Elizabeth, a laissé à sa mort en avril 2021 un patrimoine plus modeste de 30 millions de livres, selon celebritynetworth. Il possédait notamment une collection de tableaux et 3.000 ouvrages, dont l'essentiel aurait été légué à des amis et de la famille.

« Sovereign grant »

En devenant roi, Charles hérite du Duché de Lancaster, propriété de la royauté depuis le Moyen-Age, qui avait généré lors de l'année fiscale achevée en mars 24 millions de livres de revenus privés destinés au monarque britannique. Charles bénéficie aussi d'une allocation annuelle (« sovereign grant ») du Trésor public, fixée à 15% des revenus du patrimoine de la Couronne. Le « sovereign grant » permet de financer les dépenses liées aux activités officielles de représentation du souverain ou des membres de sa famille, notamment le salaire des personnels, l'entretien et le ménage des palais, les voyages officiels ainsi que des réceptions.

Charles bénéfice également du « Crown Estate », qui comprend du foncier mais aussi un parc colossal d'éoliennes, entre autres, et dont les recettes sont restituées au Trésor public depuis un acte de loi de 1760. Cette allocation avait atteint 86,3 millions de livres pour 2021-2022, en tenant compte d'une rallonge substantielle pour la rénovation de Buckingham Palace accordée pour dix ans (34,5 millions de livres au titre de 2021-2022).

