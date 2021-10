Destinations touristiques : dans quels pays d'Asie peut-on voyager cet hiver ?

Au 1er novembre, la Thaïlande sera à nouveau accessible aux voyageurs vaccinés de 46 pays, sans quarantaine. Mais le pays fait figure d'exception sur un continent qui maintient toujours, en grande partie, les restrictions de voyage liées au coronavirus. A l'image de ce royaume asiatique qui tire 1/5 de son PIB des recettes du tourisme, les pays de la région sont poussés à la détente pour éviter l'étranglement économique. La Thaïlande fait d'ailleurs partie des pays ayant subi les plus grosses pertes dans le monde : le pays a seulement dégagé 11 milliards de dollars de revenus touristiques en 2020, contre 63,75 milliards en 2019. L'enjeu est aussi la santé financière des entreprises nationales, notamment des compagnies aériennes, à l'image des Etats-Unis qui ont finalement donné leur feu vert à la réouverture pour les passagers internationaux entièrement vaccinés face au variant Delta, à compter du 8 novembre.

Aussi, d'autres pays asiatiques commencent à emboîter le pays du royaume thaïlandais pour relancer leur économie.

Singapour a commencé à dispenser de quarantaine les voyageurs vaccinés de 10 pays, dont les États-Unis et plusieurs pays européens, et en ajoutera bientôt d'autres.

L'Indonésie a rouvert l'île de Bali ce mois-ci aux touristes de certains pays, bien que le programme ait démarré lentement, les voyageurs devant encore subir une quarantaine de cinq jours à leur arrivée.

Le Vietnam prévoit d'autoriser les visiteurs étrangers à se rendre sur l'île de Phu Quoc à partir du mois prochain, et la Malaisie a un projet similaire pour l'île de Langkawi.

Le Cambodge rouvrira les plages de Sihanoukville, Koh Rong et Dara Sakor à partir du 30 novembre.

Le mois dernier, le Népal a commencé à délivrer des visas à l'arrivée pour les touristes vaccinés et a abandonné les exigences de quarantaine, dans le but d'attirer à nouveau les trekkeurs étrangers dans ses montagnes.

Certains pays, dont les Philippines et la Birmanie, restent encore fermés aux touristes étrangers.

De même, la Chine continentale reste fermée aux touristes étrangers, tout comme la Corée du Sud et le Japon.

Certaines des mesures les plus strictes au monde ont été mises en œuvre à Hong Kong, avec une quarantaine maximale de 21 jours pour les voyageurs entrants, ce qui a permis de maintenir les cas de virus à un faible niveau, mais a paralysé l'industrie du voyage.

Les autres destinations plébiscitées pendant l'hiver

Face à ces contraintes, parmi les premiers pays à rouvrir ses frontières, les Maldives ont commencé à autoriser les touristes étrangers en juillet de l'année dernière. Un an plus tard, la Grèce et les Baléares ont pu se refaire une santé touristique avec la levée des restrictions dès cet été.

Début octobre les professionnels du tourisme français ont donné des tendances. Au regard des réservations pour cet hiver enregistrées par les voyagistes français, la République dominicaine arrivait en tête, suivie des Antilles françaises, de l'île Maurice, qui a rouvert ses frontières début octobre, et des Seychelles. L'Asie, l'Amérique du Sud et certaines destinations moyen-courriers comme le Maghreb étaient en revanche bien en-deçà de leur potentiel de réservations touristiques pour la saison hiver.

Lire aussi 10 mnTourisme : quelles sont les tendances de voyage cet hiver ?

Les îles Fidji dans le Pacifique Sud, dont l'économie dépend aussi fortement du tourisme, autorisera les voyageurs vaccinés en provenance de pays d'Europe et d'Asie, ainsi que ceux en provenance des États-Unis, à entrer sans quarantaine, à partir du 1er décembre.

Le Sri Lanka a ouvert ses frontières internationales aux touristes entièrement vaccinés sans aucune exigence de quarantaine le 7 octobre.

A la différence de la Tunisie (qui a ouvert) et le Maroc (encore fermé ou sous conditions) qui ont enregistré trois fois moins de prises de commandes qu'à l'été 2019 et ont aujourd'hui des niveaux de réservations bien en dessous de leur potentiel pour cet hiver.

En Asie du Sud et Pacifique

Se remettant de l'une des pires flambées de Covid-19 au monde, l'Inde a rouvert ses portes aux touristes étrangers sur les vols charter ce mois-ci, et autorisera les touristes sur tous les vols à partir de la mi-novembre.

Les règles relatives aux tests et aux quarantaines dépendent de la provenance des personnes.

Aussi, le Pakistan autorise l'entrée des visiteurs étrangers à condition qu'ils aient une preuve de vaccination et un test Covid-19 négatif.

L'Australie a annoncé mercredi la levée pour ses citoyens entièrement vaccinés de l'interdiction de voyager à l'étranger sans autorisation. Le pays, qui a verrouillé ses frontières au début de la pandémie, prévoit de se rouvrir aux travailleurs qualifiés et aux étudiants internationaux d'ici la fin de l'année.

Enfin, la Nouvelle-Zélande reste fermée aux visiteurs étrangers, sans date de réouverture.

Pour certains pays particulièrement dépendants du tourisme, il faudra potentiellement attendre plus de cinq ans pour que le PIB ne revienne à des niveaux d'avant-crise, a prévenu le Fonds monétaire international (FMI). Ainsi, dans les Caraïbes,"le tourisme ne devrait croître que lentement et (...) il est probable que le nombre de visiteurs cette année n'atteindra qu'environ 60% du niveau d'avant Covid-19", ajoute-t-il.

(Avec AFP)