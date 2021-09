Washington va rouvrir ses frontières aux voyageurs européens : Air France-KLM s'envole en Bourse

Alors que les Bourses européennes ont tremblé ce lundi en raison des craintes autour de la crise du géant de l'immobilier chinois Evergrande et ussi des politiques monétaires et budgétaires aux Etats-Unis, les cours des compagnies aériennes européennes ont flambé à partir du milieu de la journée après l'annonce des Etats-Unis de rouvrir, début novembre, leurs frontières à tous les passagers internationaux entièrement vaccinés contre le Covid-19. Elles étaient fermées depuis le début du Covid, en mars 2020. L'action d'Air France-KLM s'est envolée de plus de 5%, tandis que Lufthansa et IAG ont vu elles aussi leur cour décoller respectivement de plus de 6% et 10%.

20% du chiffre d'affaires d'Air France-KLM

Pour ces compagnies, l'Amérique du Nord représentait avant-crise une grande partie de leur chiffre d'affaires : 20% pour Air France-KLM, beaucoup plus encore pour IAG. Certes, il y a quelques mois, elles espéraient une ouverture pour l'été dernier, période de haute-saison, mais le feu vert a sans cesse été repoussé avec la hausse des contaminations en Europe. Les compagnies aériennes devront donc se contenter de la saison hiver, même si celle-ci n'est pas la meilleure en termes de fréquentation.

Cette annonce est également une excellente nouvelle pour La Compagnie et French Bee, également présents sur les Etats-Unis. Ce devrait être le cas aussi pour Corsair International qui prévoyait d'ouvrir la destination à l'été 2020, avant de devoir reporter son projet à cause de la crise sanitaire.

La baisse des contaminations et le taux de vaccination en Europe ont visiblement convaincu Washington de changer son fusil d'épaule. Néanmoins, les voyageurs en provenance de l'étranger devront se faire tester et porter un masque, tandis qu'un système de suivi des contacts sera mis en place, a indiqué le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison Blanche, Jeff Zients.

L'Union européenne avait annoncé le 30 août le retour de restrictions aux voyages non essentiels vers son territoire depuis les Etats-Unis, mais en laissant aux Etats membres la possibilité de lever l'interdiction pour les personnes totalement vaccinées.

Berlin et Londres se félicitent, Paris reste muet

Berlin et Londres se sont empressés de saluer cette décision. En revanche, dans le contexte de fortes tensions diplomatiques, la France n'avait toujours pas réagi à l'heure de notre mise en ligne.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est exprimé sur Twitter se déclarant « ravi » de la décision prise par le président américain Joe Biden avant de renchérir : « C'est un fantastique coup de pouce pour les affaires et le commerce, et c'est formidable que les familles et les amis des deux côtés de l'océan puissent à nouveau être réunis. »

Du côté allemand, Olaf Scholz n'a pas tardé non plus à s'exprimer sur le réseau social. Le vice-chancelier et ministre fédéral des finances, mais également le favori pour succéder dans quelques jours à Angela Merkel à la tête de l'Allemagne, a salué « une excellente nouvelle - pour les investissements allemands et européens, nos exportations et l'ensemble de la relation transatlantique. »