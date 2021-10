Tourisme : quelles sont les tendances de voyage cet hiver ?

La crise sanitaire a chamboulé le secteur touristique et les modifications changeantes en matière de restrictions de voyage ont créé un phénomène de "stop and go" particulièrement néfaste pour les professionnels du tourisme. Pour autant, la vaccination, l'application stricte de gestes barrières et la mise en oeuvre du pass sanitaire en Europe ont permis à certains pays de sortir la tête de l'eau et de retrouver cet été un niveau de touristes proche de celui d'avant-crise, même si le trafic est resté globalement près de deux fois moins élevé que celui enregistré à l'été 2019. Si certaines destinations moyen-courriers ont enregistré d'excellentes performances - comme la Grèce ou les Baléares -, la plupart des destinations long-courriers - hormis le Mexique et la République dominicaine - étaient fermées aux voyages de loisirs cet été, et ont donc particulièrement souffert.

Pour cet hiver, si des réouvertures des frontières se profilent et devraient changer la donne au profit de certaines destinations long-courriers, une chose reste sûre : « la reprise ne sera ni instantanée, ni homogène », assure René-Marc Chikli, président du Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO). Tour d'horizon sur les grandes tendances qui se dégagent pour la saison hivernale (mi-décembre 2021-avril 2022).

La République dominicaine et les Seychelles ont le vent en poupe

Malgré la tourmente provoquée par la crise sanitaire sur le secteur du tourisme, une destination a particulièrement réussi à tirer son épingle du jeu : la République dominicaine, qui, depuis le début de l'année, est la première destination long courrier au départ de la France en termes de voyages à forfait. Cette tendance se poursuit. L'île attend pour l'hiver, et en particulier le mois de décembre, un nombre de touristes, (toutes provenances confondues) supérieur au niveau pré-pandémique. Le niveau de réservations pour le mois de décembre est d'ores et déjà supérieur de 25% à celui de décembre 2019. Les touristes sont d'abord des Américains et des Canadiens, clientèles historiques de l'île, suivis des Français, des Allemands, des Espagnols et des Russes.

Cause d'un tel succès : la République dominicaine est vendue aux touristes comme une destination sûre sur le plan sanitaire, même si elle est toujours classée "orange" par les autorités françaises.

« La République dominicaine a adopté une stratégie très agressive pour lutter contre les contaminations. Aujourd'hui, l'intégralité des professionnels du tourisme sont soumis à une obligation vaccinale et les touristes (alors que 56% de la population a reçu une première dose, NDLR) ne peuvent entrer sur l'île que s'ils sont vaccinés, ce qui présente un caractère rassurant », explique-t-on à l'office du tourisme de la République dominicaine.

Conséquence : l'offre aérienne vers la République dominicaine augmente. Corsair a décidé de desservir Punta Cana en décembre tandis qu'Air Caraïbes, qui avait rouvert la ligne Paris-Punta en juin, prévoit de positionner cet hiver des avions de plus grande capacité, en l'occurrence des A350-100. Ces derniers lui permettront de commercialiser 30% de sièges supplémentaires par rapport à l'hiver 2019.

Outre la République dominicaine, les Seychelles connaissent un franc succès. Début octobre, les réservations chez les tour-opérateurs pour la période hivernale sont quatre fois plus importantes que celles constatées en 2019, sachant que les réservations de dernière minute - de plus en plus nombreuses - ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Un succès qui place les Seychelles en quatrième position dans les réservations des tour-opérateurs pour cet hiver (derrière la République dominicaine, les Antilles françaises et Maurice). Le fort taux de vaccination de la population locale explique ces bons résultats. Près des trois-quarts des habitants sont déjà complètement vaccinés à ce jour.

L'île Maurice commence à réaccueillir les touristes

Et si la République dominicaine et les Seychelles affichent des niveaux de réservations particulièrement élevés, il semble que les touristes éprouvent, plus généralement, le désir de séjourner sur des îles. Après dix-huit mois de confinement strict, l'île Maurice a rouvert ses portes aux touristes vaccinés depuis le 1er octobre. Déjà, mi-juillet, une première étape avait été franchie avec la réouverture aux touristes étrangers, qui étaient alors soumis à sept jours de quarantaine lors de leur arrivée, peu importait leur statut vaccinal. Désormais, les touristes vaccinés peuvent se rendre sur l'île sans observer de quarantaine, mais devront tout de même effectuer un test PCR - pris en charge par les autorités mauriciennes - avant leur départ, ainsi qu'un test antigénique auto-administré à leur arrivée à l'hôtel.

Un assouplissement des restrictions qui a eu un effet quasi instantané sur les réservations. 170.000 visiteurs ont déjà réservé leurs billets d'avion pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2021. Tout comme la République dominicaine, l'île Maurice surfe sur une image positive de sa situation sanitaire. Avec près des ⅔ de sa population déjà entièrement vaccinés, dont tous les professionnels du tourisme et 90% des adultes, et un pass sanitaire obligatoire y compris dans les transports (à compter de mi-octobre), l'île Maurice compte miser sur cet atout pour attirer les touristes alors que peu de pays voisins peuvent se targuer de taux de vaccination aussi élevés.

Dans un pays qui accueillait avant la crise 1,4 million de touristes à l'année, soit un niveau excédant le nombre d'habitants (1,3 million), et qui a enregistré depuis le début de la crise une décroissance cumulative de 14%, la réouverture des frontières et la reprise d'une offre aérienne relativement importante (14 vols sans escale par semaine au départ de la France), laissent présager une reprise encourageante pour cet hiver. Et la clientèle française est particulièrement attendue, puisqu'elle représente un tiers des touristes du pays.

« Le lien qui unit la France à l'île Maurice est une histoire d'amour et les meilleures histoires sont celles qui durent », a ainsi résumé le vice-premier ministre de l'île Maurice, Louis Steven Obeegadoo, à l'occasion d'une conférence de presse avec les syndicats du SETO.

Les Antilles françaises demeurent une destination prisée

Malgré un taux de vaccination relativement faible -autour de 30%-, les Antilles françaises demeurent parmi les destinations long-courriers les plus attractives pour cet hiver. En Guadeloupe, comme en Martinique, les tendances s'annoncent très bonnes pour la saison hiver 2021 (décembre 2021-avril 2022), avec un niveau de réservations chez les tour-opérateurs équivalent à 79% de celui de l'hiver 2019, et une offre aérienne supérieure à celle d'avant la crise.

« Chez Air Caraïbes, l'offre de sièges prévue pour la saison hiver sur les vols à destination des Antilles est supérieure de 20% à celle de 2019 », explique le directeur général délégué de la compagnie, Yoann Paulin. « Les Antilles, c'est la France : c'est donc rassurant pour les Français car ils savent qu'ils n'auront pas de problème de rapatriement », avance-t-il.

Air Caraïbes mise ainsi sur 21 vols hebdomadaires vers la Guadeloupe entre mi-décembre et avril (saison hiver), et 19 vols hebdomadaires vers la Martinique sur cette même période. Pour autant, certains professionnels espèrent une amélioration de la vaccination pour ne pas mettre en risque les fêtes de fin d'année. La reprise du tourisme est un élément clé pour les Antilles. En Guadeloupe par exemple, ce secteur représente pas moins de 80% du PIB.

Et à la différence de l'île Maurice qui est encore une destination très fortement intermédiée - avec 65% des réservations sur la période octobre-décembre 2021 effectuées via des tour-opérateurs -, les Antilles le sont nettement moins, et les réservations se font aujourd'hui massivement en dernière minute, au cours des trois semaines précédant le départ.

« 50% des réservations de billets d'avion et de lieux d'hébergement se font en direct en ligne. La clientèle française, qui représente 80% des touristes de l'île, procède de façon très désintermédiée. Les tour-opérateurs, qui sont plus prisés des clientèles allemande et britannique, ne représentent que 30% de l'ensemble des réservations », étaye Willie Rosier, directeur général du Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe.

Par ailleurs, même si elles ne figurent pas dans le top-10 des destinations long-courriers pour la saison hivernale, la Réunion et la Polynésie française tablent sur une levée des contraintes de voyage pour redécoller. La Réunion a, en effet, levé le 18 septembre son confinement local et la Polynésie vient d'assouplir son confinement depuis le 20 septembre dernier, ce qui est censé booster le retour des touristes.

L'Asie, l'Amérique du Sud et le Maghreb en dessous de leur potentiel

« Sur les longs courriers, il nous manque l'Asie et l'Amérique du Sud », a résumé le Président du SETO René Marc Chikli. Du côté de l'Asie, la Thaïlande, qui est l'un des rares pays d'Asie à rouvrir ses frontières depuis le 1er octobre aux visiteurs vaccinés, espère parvenir ainsi à attirer à nouveau les touristes mais est encore perçue comme une destination peu sûre sur le plan sanitaire, son taux de vaccination ne dépassant pas les 22% de la population. Une situation particulièrement préoccupante dans un pays où le tourisme représentait ⅕ du PIB national avant la pandémie, et qui enregistre aujourd'hui la pire performance économique depuis plus de 20 ans en raison de la baisse drastique du nombre de touristes étrangers.

À l'échelle du moyen-courrier, le Maghreb peine encore à retrouver un niveau de touristes proche de celui d'avant-crise et fait partie des destinations moyen-courrier qui, à la différence de la Grèce et des Baléares, n'ont pas remonté la pente cet été (la Tunisie et le Maroc ont ainsi enregistré trois fois moins de prises de commandes qu'à l'été 2019) et ont aujourd'hui des niveaux de réservations bien en dessous de leur potentiel pour cet hiver. René-Marc Chikli (SETO) a ainsi cité le Maroc - encore fermé - comme l'une des « grandes destinations qui sont absentes pour cet hiver ». Cette destination a particulièrement souffert du manque de touristes et certains acteurs comme les taxis ont été contraints de vendre leur véhicule pour subvenir à leurs besoins. À l'inverse, la Grèce enregistre à date cinq fois plus de réservations qu'en 2019 pour la période hiver.

Quid des Etats-Unis ?

Quant aux Etats-Unis, qui ont annoncé une réouverture de leurs frontières aux touristes de loisirs à partir du 1er novembre, ils figurent en 8ème position des destinations long-courriers les plus prisées pour cet hiver, même si le niveau de réservations auprès de tour-opérateurs est pour l'heure 3,5 fois moins important que pour l'hiver 2019.

Reste à voir si les réservations de dernière minute, que la crise a tendu à démocratiser et qui sont désormais monnaie courante, se répercuteront positivement sur cette destination et si les amateurs du réveillon du 31 décembre à New-York seront au rendez-vous pour cet hiver.