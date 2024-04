La Chine n'est pas contente et elle le fait savoir. Cette dernière a estimé ce jeudi avoir été « diffamée et attaquée » lors du sommet Etats-Unis-Japon à Washington. Elle dénonce notamment certaines parties du communiqué conjoint entre le président américain, Joe Biden et le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, qui critiquent indirectement Pékin sur la question de Taïwan ou sur des îles Senkaku/Diaoyu, disputées avec Tokyo en mer de Chine orientale.

« Les Etats-Unis et le Japon, au mépris des graves préoccupations de la Chine, ont diffamé et attaqué la Chine sur Taïwan et les questions maritimes », a dénoncé lors d'un point presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. « Ils se sont immiscés de manière éhontée dans les affaires intérieures de la Chine, en violation grave des normes fondamentales qui régissent les relations internationales ».

Lire aussiElections : « Pour les Taïwanais, la situation de Hong Kong est un repoussoir absolu » (Jacques Gravereau, HEC Eurasia)

Réseau d'alliance en Asie

Durant cette rencontre, le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont notamment annoncé le renforcement des liens de défense bilatéraux, déjà très importants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de tensions grandissantes en Asie-Pacifique.

Dans le détail, les armées américaine et japonaise vont œuvrer ensemble pour plus « d'interopérabilité », tandis que les Etats-Unis s'engagent à soutenir certains projets militaires japonais, sur le plan matériel et technologique. Joe Biden assure néanmoins que cette collaboration militaire est « purement défensive ».

Lire aussiPourquoi la Chine ne peut pas envahir Taïwan

Pression sur Taïwan

Le locataire de la Maison Blanche est ainsi en train de tisser un réseau d'alliances en Asie afin de contrer la montée en puissance militaire de la Chine et ses prétentions maritimes. La Chine a, en effet, accru ses menaces envers Taïwan qu'elle estime être l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Et si Pékin dit privilégier une réunification « pacifique », le pays n'a jamais renoncé à employer la force militaire.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré mercredi à Pékin lors d'une rencontre avec l'ex-dirigeant taïwanais Ma Ying-jeou (2008-2016) que les « ingérences extérieures » ne pourront entraver la réunification de l'île avec la Chine continentale. Des propos qui visent directement les Etats-Unis, principal fournisseur d'armes et plus fidèle soutien des autorités taïwanaises, et qui interviennent le même jour de la rencontre entre le président américain et japonais.

Les relations se sont tendues davantage depuis l'élection à la présidence taïwanaise en 2016 de Tsai Ing-wen, membre du Parti démocrate progressiste (DPP), car elle estime que l'île est déjà indépendante de facto et plaide pour des liens culturels plus distendus avec la Chine continentale. Et Lai Ching-te, élu en janvier à la présidence, qui prendra ses fonctions en mai, suit la même ligne.

De son côté, Pékin a renforcé sa pression diplomatique et militaire sur l'île, avec notamment le passage fréquent d'avions de chasse à quelques dizaines de kilomètres des côtes taïwanaises.

Les Philippines en visite aux Etats-Unis

Outre Taiwan, Pékin entretient aussi des relations délétères avec les Philippines. La cause de ces tensions : une série d'incidents depuis fin 2023 près de récifs disputés en mer de Chine méridionale. Encore le mois dernier, deux collisions entre des navires chinois et philippins ont ainsi eu lieu près de l'atoll Second Thomas, nommé Ren'ai par la Chine.

Un sujet qui devrait être abordé ce jeudi à la Maison Blanche puisque Joe Biden reçoit, aux côtés du Premier ministre japonais, le président des Philippines dans un format trilatéral inédit, censé lancer un « signal » à la Chine. L'invitation du chef d'Etat philippin, qui aura aussi droit à une réunion bilatérale avec son homologue américain, « est un signal voulu de soutien et de fermeté » de la part des Etats-Unis et du Japon, à un moment où les Philippines « subissent la pression de la Chine et de ses stratégies agressives », a dit une haute responsable américaine lors d'un échange avec la presse.

La source américaine déjà citée, qui a requis l'anonymat, a promis « des déclarations très fortes sur l'unité (du Japon, des Etats-Unis et des Philippines) en ce qui concerne la mer de Chine méridionale ». Elle a assuré que l'engagement de Joe Biden en la matière, reposant sur un traité avec Manille, était « clair ». Le président américain a même « répété plusieurs fois que le traité de défense mutuelle entre les Etats-Unis et les Philippines s'appliquait à la mer de Chine méridionale, et aux navires philippins qui y circulent, y compris ceux des gardes-côtes », a dit cette haute responsable.

Les Etats-Unis, le Japon et les Philippines devraient par ailleurs annoncer de nouveaux exercices navals conjoints, avec l'Australie, semblables à ceux qu'ils ont menés il y a quelques jours dans la zone.

(Avec AFP)