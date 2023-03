Pourquoi la Chine ne peut pas envahir Taïwan

À propos de ce blog

"Commodities” désigne en anglais les ressources naturelles métalliques, minérales, énergétiques et agricoles. Elles sont souvent abondantes, ou bien au contraire critiques s’il existe un risque élevé de déficit sans substitution possible. Elles sont stratégiques lorsqu’elles sont indispensables aux ambitions de l’État ou à ses missions régaliennes. Vecteurs de puissance et d’influence des pays producteurs et consommateurs, elles jouent avec la politique et les marchés financiers.