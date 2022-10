Economie italienne : risque de récession technique d'après le Trésor

L'économie italienne s'est probablement contractée au troisième trimestre 2022 et le PIB continuera de baisser au cours des deux prochains trimestres selon les dernières prévisions du Trésor. Le gouvernement italien a déjà annoncé la semaine dernière revoir à la baisse ses estimations de croissance pour 2023, tout en relevant néanmoins celles de cette année. La troisième économie européenne est touchée de plein fouet par la hausse des coûts de l'énergie et par une inflation record, qui s'est élevée à 8,9% sur un an en septembre.