En Californie, la paralysie des grands ports provoque la pagaille sur le fret maritime

Le conflit social fait trembler le commerce maritime de l'océan Pacifique. Deux des plus importants ports des Etats-Unis, ceux de Los Angeles et Long Beach en Californie, sont à l'arrêt depuis vendredi à cause d'un mouvement social démarré la veille, qui a interrompu le trafic de conteneurs, faute de main d'oeuvre.

Le syndicat de dockeurs a organisé "une action concertée pour empêcher le travail" sur les deux sites, a expliqué dans un communiqué la Pacific Maritime Association, organisation qui représente les transporteurs de conteneurs. Cela "a entraîné la fermeture effective des ports de Los Angeles et de Long Beach, la plus grande porte d'entrée pour le commerce maritime aux Etats-Unis".

Les salaires et la robotisation au centre des tensions

"La majorité des postes de la nuit dernière n'ont pas été pourvus, y compris tous les emplois de manutentionnaires nécessaires au chargement et au déchargement du fret", selon le communiqué. Des négociations ont lieu depuis bientôt un an entre ce groupement d'industriels et le syndicat en question, l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU), pour s'accorder sur une nouvelle convention collective couvrant les milliers d'employés des deux ports.

La précédente a expiré au 1er juillet dernier et les discussions entre employeurs et salariés achoppent sur la question des salaires et celle de la robotisation du travail. Ensemble, les ports de Los Angeles et Long Beach voient passer chaque année environ 20 millions de conteneurs de marchandises, pour une valeur de plus de 300 milliards de dollars.

Chute du trafic de conteneurs

La perspective d'un conflit social a fait chuter ces derniers mois le trafic de conteneurs en Californie: les clients choisissent par précaution de faire transiter leurs marchandises par la côte est ou le golfe du Mexique, pour éviter d'éventuels blocages.

"Ces actions sapent la confiance dans les ports de la côte ouest", a averti la Pacific Maritime Association. Dans un communiqué, le syndicat a, lui, assuré que ses membres "demeur(aient) volontaires et capables de travailler". Lors de ce Vendredi saint, seuls "les membres du syndicat qui observent des fêtes religieuses ont profité de l'occasion pour les célébrer avec leurs familles", a fait savoir l'ILWU.

Pendant la pandémie, les ports du monde entier se sont engorgés, sous le coup de l'augmentation de la demande des consommateurs confinés pour des biens d'équipement. Selon les économistes, ce problème a persisté et a contribué à l'inflation qui a gagné le monde après l'épidémie de Covid-19, car les consommateurs réclament des produits qui n'arrivent pas assez vite.

(Avec AFP)