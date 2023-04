Coup de froid sur le commerce mondial : la croissance va ralentir en 2023

Comme le PIB, la croissance en volume du commerce mondial devrait bien ralentir à 1,7% en 2023 après une augmentation de 2,7% en 2022, d'après l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en raison de la guerre en Ukraine, de l'inflation et du durcissement monétaire qu'elle occasionne.

Les nuages qui planent sur le libre-échange sont nombreux. Le dynamisme des échanges mondiaux a commencé à faiblir, dès le quatrième trimestre 2022. La croissance du commerce mondial a finalement été de 2,7% en 2022 contre 3,5% prévu au mois d'octobre par l'OMC.

« Incertitude plus forte que d'habitude »

L'organisation pointe la hausse des prix mondiaux des matières premières, le tour de vis monétaire et la persistance du Covid en Chine. « Les effets persistants du Covid-19 et les tensions géopolitiques croissantes sont les principaux facteurs ayant influé sur le commerce et la production en 2022 et il est probable qu'il en sera toujours ainsi en 2023 », explique l'économiste en chef de l'OMC Ralph Ossa qui appelle également les gouvernements et les organismes de réglementation à être « attentifs à ces risques financiers » soulevées dans le sillage de la faillite de SVB.

En 2024, la croissance du commerce devrait rebondir à 3,2% d'après l'OMC. Mais cette estimation est « teintée d'une incertitude plus forte que d'habitude », nuance l'organisation basée à Genève. Sa directrice générale met aussi en garde contre les politiques protectionnistes et leurs retombées sur la croissance.

« Le commerce continue d'être un moteur de la résilience de l'économie mondiale, mais il restera soumis à la pression de facteurs externes en 2023 », observe la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala dans le communiqué accompagnant la publication des prévisions. « Il est d'autant plus important que les gouvernements évitent une fragmentation des échanges et s'abstiennent de créer des obstacles au commerce », prêche-t-elle.