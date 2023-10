EN DIRECT - Attaque du Hamas : L'ayatollah Khamenei dément l'implication de l'Iran

Samedi dernier, une attaque terroriste d'ampleur et coordonnée de la branche armée du Hamas a surpris l'Etat Israël et le monde entier. Des centaines de morts, dont quatre Français, et plusieurs milliers de blessés sont à déplorer. Une centaine d'Israéliens ont également été pris en otage. Hier, l'Etat hébreu a mis en place un « siège complet » de la bande de Gaza et des bombardements massifs sur ce territoire ont été observés.

Dans une allocution prononcée hier, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a promis une riposte « d'une intensité sans précédent ». Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, interrogé par l'agence Bloomberg, a estimé possible que l'Iran, soutien du Hamas, ait été au courant de l'attaque. L'Iran dément.

Les informations essentielles de ce mardi 10 octobre > Selon les bilans officiels de part et d'autre, le conflit a fait près de 1 600 morts avec plusieurs milliers de blessés déjà. > Benyamin Netanyahou appelle à former « un gouvernement d'union nationale » > Israël affirme avoir des preuves de l'implication de l'Iran dans l'attaque du Hamas. Mais la république islamique dément. > Quatre ressortissants français ont été tués à Gaza, selon un dernier bilan du Quai d'Orsay.

>>> Suivez heure par heure la situation du conflit dans ce fil d'actualité

11h28 - « Nous ne changerons pas d'un iota notre position », déclare la député LFI Mathilde Panot

« Nous ne changerons pas d'un iota notre position qui est celle des partisans de la paix », a déclaré ce mardi la présidente des députés LFI Mathilde Panot, en réponse aux critiques de tous bords contre la réaction des Insoumis après l'attaque du Hamas contre Israël. « LFI est le mouvement de la paix (...) Il est faux de dire que nous n'avons pas condamné les crimes de guerre qui ont eu lieu samedi, comme nous condamnons ceux qui ont lieu actuellement à Gaza », a ajouté la députée du Val-de-Marne.

11h11 - L'OMS demande un corridor humanitaire vers Gaza

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé ce mardi l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza bouclée et bombardée par les forces israéliennes après des attaques du Hamas qui ont fait des centaines de morts en Israël. « Un couloir humanitaire est nécessaire pour acheminer les fournitures médicales essentielles aux populations », a déclaré un porte-parole de l'OMS lors d'un briefing de l'ONU à Genève, précisant que l'organisation était en pourparlers avec les différentes parties.

11h07 - Deux autres ressortissants Français tués à Gaza, bilan révisé quatre morts

Un communiqué du Quai d'Orsay publié ce matin annonce le décès de deux autres ressortissants français. « (...) Ce qui porte à quatre le bilan des victimes françaises des attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël », précise le ministère, qui ajoute que treize Français restent, à date, portés disparus.

#Israël | La France déplore le décès tragique de deux autres ressortissants français, ce qui porte à quatre le bilan des victimes françaises des attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël.



Déclaration intégrale ➡️ https://t.co/8EQ9udEjiR pic.twitter.com/ryf0BjuIle — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) October 10, 2023

10h30 - Le siège total de Gaza est interdit par le droit international humanitaire, rappelle l'ONU

Le siège total de la bande de Gaza, annoncé ce lundi par le ministre israélien de la Défense, est « interdit » par le droit international humanitaire, a rappelé l'ONU ce matin. « L'imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire », a déclaré le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk dans un communiqué.

10h14 - L'ayatollah Khamenei dément l'implication de l'Iran dans l'attaque du Hamas

L'ayatollah Ali Khamenei, la plus haute autorité d'Iran, a démenti ce mardi que son pays était derrière l'attaque du Hamas contre Israël, tout en réaffirmant le soutien iranien « à la Palestine ». « Les partisans du régime sioniste et d'autres personnes ont fait circuler des rumeurs ces deux, trois derniers jours, dont celles sur le fait que l'Iran islamique serait derrière cette action. Elles sont fausses », a ainsi déclaré l'ayatollah dans un discours devant une académie militaire.

9h54 - Olivier Véran fustige un Mélenchon « tout en haine » qui « légitime le recours à la violence »

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a vertement critiqué ce mardi matin Jean-Luc Mélenchon, affirmant que le leader de la France insoumise « est tout en haine » et « légitime le recours à la violence » par ses prises de positions depuis l'attaque du Hamas contre Israël.

Attaque du Hamas contre Israël : "Jean-Luc Mélenchon est tout en haine", estime Olivier Véranhttps://t.co/RAKR4ElfkY — franceinfo (@franceinfo) October 10, 2023

Le chef des Insoumis s'en est pris la veille au Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), l'accusant d'« empêcher la solidarité des Français avec la volonté de paix ».

9h47 - « Pas de raison » de modifier la cible d'inflation de la BCE, selon le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a estimé ce mardi matin qu'il n'y avait « pas de raison » de modifier l'objectif de la Banque centrale européenne de ramener l'inflation vers 2% en 2025 en zone euro, après l'offensive du Hamas contre Israël et le risque de remontée du cours des matières premières.

« Aujourd'hui, nous ne voyons pas de raison de changer cet atterrissage (de l'inflation vers 2% en 2025)" et "nous tenons fermement ce cap dans ces turbulences », a déclaré le haut fonctionnaire sur la radio Franceinfo ce matin. « Le point sans doute à surveiller le plus c'est l'éventuelle extension du conflit », a-t-il toutefois poursuivi, en ajoutant que « très volatil », le pétrole était également « à surveiller ».

9h43 - Selon l'ONU, 197.000 personnes auraient déjà été déplacées à Gaza

L'ONU a recensé 197.000 déplacés dans la bande de Gaza depuis le début du conflit samedi dernier. D'après l'organisation, les conditions sont difficiles et les abris sont débordés par le nombre de réfugiés. Une vingtaine d'installations humanitaires de l'ONU ont par ailleurs été endommagées par les frappes israéliennes.

9h15 - La France n'est pas favorable à la suspension de l'aide de l'Union européenne aux Palestiniens

Le Quai d'Orsay a déclaré que la France n'était pas favorable à la suspension de l'aide de l'Union européenne qui bénéficie directement aux populations palestiniennes. Les 27 Etats membre de l'UE sont divisés sur cette question depuis l'attaque du Hamas contre Israël samedi dernier. La Commission a fait savoir lundi qu'elle lançait « un réexamen urgent de l'assistance de l'Union européenne à la Palestine ».

Lire aussiUne attaque d'Israël contre l'Iran : la crainte d'une nouvelle crise énergétique

8h35 - L'ambassadeur d'Israël en France confirme la mort d'un troisième Français

Le diplomate israélien, Raphaël Morav, interrogé sur RTL, n'a pas précisé les conditions de ce décès. « Il ne faut pas oublier qu'il y a encore, il me semble, quatorze disparus », a-t-il ajouté, dont probablement un enfant de 12 ans. Il s'agit « à la fois des touristes français et des Franco-israéliens », a-t-il expliqué. Meyer Habib, le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend Israël, avait annoncé ce décès hier soir sur X.

8h05 - Israël affirme avoir repris « plus ou moins » le contrôle de la frontière avec Gaza

Au quatrième jour des hostilités, « l'armée a plus ou moins repris le contrôle de la clôture à la frontière » avec Gaza « mais des infiltrations peuvent encore arriver », selon un porte-parole de l'armée israélienne. « Nous savons que depuis le début de la nuit dernière, personne n'est entré » en Israël à partir de Gaza, a-t-il précisé, ajoutant qu'« environ 1.500 corps » de combattants du Hamas ont été retrouvés dans l'Etat hébreu depuis samedi.

7h30 - Le prince héritier d'Arabie saoudite a échangé avec le président palestinien



Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane s'est entretenu par téléphone avec le président palestinien Mahmoud Abbas, a rapporté ce mardi l'agence de presse officielle saoudienne. Le monarque saoudien lui a notamment affirmé qu'il travaillait à empêcher « une expansion » du conflit.

Lire aussiLes Etats-Unis avertissent le Hezbollah de ne pas ouvrir un deuxième front contre Israël

6h40 - Les premières aides américaines bientôt livrées à Israël

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a déclaré ce lundi soir que la première tranche d'un programme d'aide à la sécurité pour Israël était déjà en route et qu'une aide supplémentaire serait annoncée dans les prochains jours. Il a ajouté que les Etats-Unis voulaient poursuivre leurs efforts diplomatiques pour normaliser les relations entre l'Arabie saoudite et Israël après l'attaque du Hamas, qui a encore attisé les tensions au Moyen-Orient.

6h30 - L'Iran serait au courant de l'opération du Hamas, selon Israël

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, interrogé par l'agence de presse Bloomberg, a estimé possible que l'Iran, soutien du Hamas, ait été au courant de l'attaque. « Au départ, nous ne pensions pas que c'était le cas. Il existe maintenant des preuves qu'ils auraient pu le savoir. Nous travaillons pour vérifier ces preuves. Mais je dois vous dire que l'Iran travaille actuellement pour impliquer de plus en plus de groupes terroristes dans ce combat », a déclaré l'ex-ambassadeur israélien aux Etats-Unis.

Lire aussiLe Hamas menace d'exécuter des otages à chaque nouveau raid israélien

Un peu plus tôt, les Etats-Unis ont déclaré ne disposer d'aucun renseignement ou preuve spécifique indiquant une participation directe de l'Iran. « Cela dit, bien sûr, l'Iran soutient depuis longtemps le Hamas et d'autres réseaux terroristes dans toute la région en leur fournissant des ressources et des capacités de formation, et donc à cet égard, il est clair que l'Iran est complice ici », a déclaré le porte-parole américain du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, sur MSNBC.

6h20 - Les dirigeants européens à la manœuvre pour éviter un embrasement régional



Réunis à l'occasion d'un séminaire franco-allemand à Hambourg, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont échangé ce lundi soir avec Joe Biden, Rishi Sunak et Giorgia Meloni. Les cinq dirigeants ont appelé l'Iran à ne pas chercher à exploiter la situation. Parallèlement, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est entretenue avec son homologue américain, Antony Blinken. « Nous avons réitéré notre totale condamnation des actes terroristes commis par le Hamas en Israël », a expliqué la cheffe de la diplomatie sur X (anciennement Twitter).

(Avec AFP)