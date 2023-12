En Pologne, à 250 km de l'enclave russe de Kaliningrad, la base américaine de défense antimissile devient « opérationnelle »

L'annonce fait grincer des dents à Moscou. La base américaine de défense antimissile, construite dans le nord de la Pologne, deviendra « opérationnelle » dans quelques jours, a annoncé ce lundi Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais.

« Les Américains nous ont informés que le bouclier antimissile de Redzikowo (à 250 km de l'enclave russe de Kaliningrad) deviendra opérationnel le 15 décembre », a-t-il déclaré en présentant au parlement son discours de politique générale.

Conçue comme élément de l'initiative du président américain Barack Obama en 2009, la base de Redzikowo, dont l'installation a commencé en 2016, était prévue à l'origine pour défendre l'Occident contre les missiles balistiques tirés par des pays tels que l'Iran. Et dès le début, Moscou y a vu, tout comme dans d'autres installations militaires dans la région, une menace pour la Russie.

Multiplication des commandes d'armes

Depuis le début du conflit en Ukraine, la Pologne a multiplié les commandes d'armement pour renforcer ses moyens de défense. Le pays membre de l'Otan et très proche allié de Washington, a fait récemment de nombreuses acquisitions de matériel militaire américain dont des systèmes américains Patriot de défense antiaérienne, des chasseurs F-35, plus de 400 lance-roquettes Himars et des chars Abrams. Elle accueille actuellement sur son sol plus de 10.000 soldats américains. Au-delà des Etats-Unis, le pays a signé de nombreux contrats ces derniers mois avec la Corée du Sud ou encore la Norvège. Via cette dernière, il s'est notamment équipé de systèmes norvégiens de missiles antinavires. Des missiles subsoniques de plus de 185 km de portée, pouvant être tirés de différentes plateformes navales ou terrestres contre des cibles en mer ou à terre.

« Nous savons que les dirigeants du Kremlin ont décidé de reconstruire l'empire russe. Notre objectif est de créer une situation dans laquelle une armée polonaise forte pourra réellement dissuader l'agresseur », a ainsi expliqué en septembre Mariusz Blaszczak, le ministre de la Défense, qui s'était déjà réjoui en août que son pays dispose « d'ici deux ans [de] l'armée de terre la plus puissante d'Europe, si ce processus se poursuit ».

Cette stratégie se traduit également au travers de son budget défense. En 2024, la Pologne compte y consacrer un peu plus de 33 milliards de dollars, soit plus de 4% de son PIB. C'est donc plus que ce que le pays s'était engagé à dépenser initialement et encore bien davantage que les 2% demandés par l'Otan. « Il n'y a pas de prix qui ne vaille la peine d'être payé pour que la Pologne soit libre, souveraine et indépendante, et pour que les Polonais puissent vivre en toute sécurité », a justifié le président Andrzej Duda.

(Avec AFP)