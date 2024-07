Eolien en mer : Vinci et Siemens remportent un contrat à 2,9 milliards d'euros

C'est après la fermeture de la bourse que Vinci et Siemens Energy ont annoncé avoir remporté en groupement un contrat de 2,9 milliards d'euros dans le cadre d'un appel d'offre d'eolien en mer.

Le tandem franco-allemand concevra, construira et installera deux plateformes de conversion électrique du parc éolien en mer du Nord , Lanwin 3, pour le compte de l'opérateur allemand 50Hertz.

Deux plateformes

Dans le détail, c'est une filiale de Vinci qui a remporté le marché avec Siemens : Dragados Offshore, filiale de la société espagnole Cobra IS détenue par le géant français. Le projet comprend une plateforme en mer, située à 120km des cotes et qui permettra de convertir en courant continu le courant alternatif produit par le parc éolien a précisé Vinci dans un communiqué.

La seconde plateforme sera « une station terrestre (onshore), située à Schwerin dans le nord-est de l'Allemagne (qui) convertira ce courant continu en courant alternatif. Celui-ci sera ensuite injecté dans le réseau électrique pour être transporté puis distribué dans le sud du pays », précise Vinci.

Cobra IS performe

Cobra IS, la filiale espagnole acquise par Vinci en 2021 compte dans son carnet de commande actuel, la réalisation de 9 neufs plateformes offshore pour le compte de parc éolien en mer du Nord. Au total, elles représentent une capacité cumulée d'« environ 16 GW », selon Vinci. La branche espagnole du géant des autoroutes français performe depuis plusieurs mois.

Hier, mardi 16 juillet, le gigantesque complexe industriel de Thyssenkrupp Steel Europe, à Duisbourg, en Allemagne a annoncé avoir retenu Cobra IS pour réaliser les travaux de tuyauterie et de mécanique industrielle. Un contrat qui s'élève à 74 millions d'euros et qui évitera chaque année jusqu'à 3,5 millions de tonnes d'émissions de CO2.

(Avec AFP)