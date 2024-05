Vinci : le patron de la branche Construction en pôle position pour succéder au PDG Xavier Huillard

Les choses viennent de s'accélérer du côté de la succession de Xavier Huillard, l'un des plus emblématiques patrons du CAC 40. Pour rappel, ce Polytechnicien ingénieur des Ponts est président-directeur général du groupe depuis 2010 et devra rendre son tablier de directeur général en avril 2025, date de l'approbation des comptes de l'exercice 2024 au cours duquel il aura 70 ans, tout en pouvant rester président du conseil d'administration jusqu'à ses 75 ans, soit jusqu'en juin 2029.

Et justement, dans une déclaration transmise à la presse, le groupe Vinci fait savoir que le conseil d'administration, réuni le 3 mai, « a approuvé à l'unanimité la nomination », par Xavier Huillard, de Pierre Anjolras en qualité de directeur général opérationnel.

Vinci précise d'ailleurs que « cette nomination constitue la première étape de la mise en œuvre du plan de succession de Xavier Huillard ».

Le sujet remis sur la table lors de la dernière AG du 9 avril

Lors de la dernière assemblée générale de Vinci le 9 avril, salle Pleyel à Paris, l'administratrice référente et présidente du comité des nominations et de la gouvernance, Yannick Assouad, directrice générale adjointe de Thales chargée de l'avionique, avait d'ailleurs déjà mis le sujet sur la table.

« Le processus est actuellement en cours. D'ici à la prochaine assemblée générale, le successeur de Xavier Huillard aura été sélectionné et commencé son induction à ses côtés », avait-elle ainsi déclaré.

Avant que le patron lui-même ne réponde à une question d'un actionnaire. En réponse à Thierry V., petit porteur de parts, le PDG avait confirmé les propos de l'administratrice référente : « Dans un an, vous aurez eu connaissance du nom de mon successeur ».

A cette occasion, le comité des nominations des rémunérations et de la gouvernance annonçait déjà se pencher « sur l'organisation managériale du groupe », avait également fait savoir Yannick Assouad.

25 ans de maison

C'est donc en partie chose faite aujourd'hui. A noter, l'actuel président de Vinci Construction sera rattaché au président-directeur général du groupe, « et aura pour mission de superviser les activités opérationnelles du groupe dans ses différents secteurs d'activité ».

Pierre Anjolras a près de vingt-cinq ans de maison : il intègre le géant du BTP et des concessions en 1999 où « il acquiert une solide expérience des concessions autoroutières, en devenant directeur d'exploitation de Cofiroute en 2004 avant d'être nommé directeur général d'ASF en 2007 (deux réseaux de VINCI Autoroutes) ».

En mai 2010, le nouveau DG opérationnel de Vinci devient directeur général délégué chargé de l'international et des partenariats publics privés d'Eurovia, la filiale chargée des routes, puis PDG en 2014, et rejoint le comité exécutif du groupe. Début 2021, Xavier Huillard le propulse président de Vinci Construction et lui confie la mission de réunir Eurovia et Vinci Construction. « L'amélioration continue des performances de Vinci Construction dans ce nouveau périmètre atteste de la réussite de cette réorganisation », fait notamment valoir le groupe aujourd'hui.