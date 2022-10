Epinglé pour « Greenwashing », HSBC doit retirer des publicités jugées mensongères au Royaume-Uni

Le régulateur britannique accuse la banque HSBC d'être à l'origine de publicités mensongères. En cause : la mise en avant du financement d'initiatives de lutte contre le dérèglement climatique par HSBC, sans que la banque ne mentionne en parallèle les fonds qu'elle apporte à des projets polluants ou émetteurs de carbone.

L'Advertising Standards Authority (Asa) annonce ce mercredi dans un communiqué qu'elle a interdit la publication de deux panneaux publicitaires d'HSBC vus il y a un an dans les rues de Londres et de Bristol (ouest de l'Angleterre) au moment de la conférence climatique COP26 qui avait lieu à l'automne dernier à Glasgow en Écosse. Ces panneaux affichaient des images de nature et affirmaient que des « milliers de milliards » de financements étaient apportés par HSBC pour la transition écologique. 45 plaintes avaient alors été reçues par l'Asa.

L'Asa justifie sa mesure en affirmant que « malgré les initiatives décrites dans les publicités, HSBC a continué à apporter des financements importants à des entreprises et secteurs qui ont émis des quantités importantes de CO2 et autres gaz à effet de serre » pour en conclure que « les publicités ont omis des informations importantes et sont donc trompeuses ».

Une première outre-Manche

« C'est la première fois que le régulateur prend une décision contre une banque pour représentation trompeuse de son action sur l'environnement », mentionne l'Asa. Cette décision illustre l'attention des autorités portée au « greenwashing », (ou écoblanchiment) à savoir le fait que des entreprises vantent exagérément leurs actions en faveur du climat ou de l'environnement pour améliorer leur image de marque.

L'autorité de régulation insiste également sur les inquiétudes des citoyens quant à ces messages publicitaires écologiques qui les submergent et dont ils ignorent la véracité. Décidée à sévir, l'Asa prévient que la Royal Bank of Canada est déjà dans le viseur d'une enquête du bureau canadien de la concurrence pour des accusations semblables.

En réponse à l'interdiction des publicités en question, HSBC dit vouloir continuer à ce que « le secteur financier devait communiquer avec ses clients pour expliquer le rôle qu'il jouait dans la transition » mais admet qu'elle réfléchira à l'avenir « à la manière de faire cela au mieux ».

(Avec AFP)