La Deutsche Bank et sa filiale de gestion de fonds DWS visées par une enquête pour "greenwashing"

La Deutsche Bank et le gestionnaire de fonds DWS ont-ils menti sur leur action écologique ? C'est ce que cherche à savoir la justice allemande qui a ouvert une enquête pour "fraude d'investissements". Des investissements "vendus comme ''plus verts'' et ''durables'' qu'ils ne l'étaient en réalité", a annoncé le parquet de Francfort lundi.

Au lendemain de cette annonce, des perquisitions ont été menées dans les locaux de la banque allemande et de sa filiale de gestion de fonds DWS à Francfort. Elles "sont en lien avec les accusations de ''greenwashing'' qui ont été portées contre DWS", a indiqué un porte-parole de Deutsche Bank. En français "blanchiment vert", cette pratique consiste à utiliser de façon fallacieuse des arguments faisant état de bonnes pratiques écologiques dans des opérations de marketing ou de communication.

Lanceuse d'alerte

L'enquête vise des employés de la banque et de DWS, deuxième gestionnaire d'actifs européen qui "a indiqué par le passé collaborer avec les autorités", selon le même porte-parole. Elle a été lancée après des informations de presse et des déclarations d'une lanceuse d'alerte auprès des autorités américaines dénonçant le groupe pour "greenwashing", précisent les enquêteurs dans un communiqué. L'ancienne responsable du développement durable au sein de DWS, Desiree Fixler, accuse la société de gestion d'avoir gonflé la taille de ses investissements répondant à des critères de ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Ces investissements labellisés sont devenus une classe d'actifs majeure à mesure que le réchauffement climatique devient un sujet de société incontournable.

Les accusations qui visent la Deutsche bank et sa filiale ont été corroborées par les recherches des enquêteurs qui ont "trouvé des indices" selon lesquels, "contrairement aux descriptions" dans les prospectus des fonds durables de DWS, "les critères de ESG n'étaient pris en compte que pour une minorité des investissements et n'ont pas été considérés pour un grand nombre des placements financiers", explique le parquet. Une enquête fédérale américaine est également en cours.

En mai 2020, la Deutsche Bank s'était fixée comme objectif d'atteindre d'ici 2025 un total de 200 milliards d'euros dans des projets durables, que ce soit via des financements pour la clientèle ou des placements opérés par sa division gestion d'actifs. Elle s'était également dit "convaincue (d'être) en mesure de dépasser" l'objectif d'étape fixé à 20 milliards d'euros en 2020, face à l'appétit grandissant des clients pour cette catégorie de financements. Huit mois plus tard, elle avait annoncé qu'une partie de la rémunération de ses plus hauts dirigeants dépendrait d'objectifs de croissance pour ses activités ESG en 2021.

La gendarme boursier américain s'attaque au "greenwashing"

Aux Etats-Unis, c'est le gendarme boursier américain qui a décidé de s'attaquer au "greenwashing". L'Autorité de régulation des marchés financiers (SEC) entend ainsi renforcer les obligations de transparence des conseillers financiers et gestionnaires d'actifs en matière d'investissements selon des critères ESG. Car ces derniers, très nombreux, ne sont pour l'instant pas soumis à des normes généralisées. Selon les nouvelles règles soumises à consultation par la SEC, les fonds centrés sur des critères environnementaux seront contraints de dévoiler les émissions de gaz à effet de serre liés à leurs investissements. Quant aux fonds qui cherchent à pousser les entreprises à en faire davantage sur les critères ESG, le régulateur suggère qu'ils communiquent aux investisseurs leurs votes lors des assemblées générales.

(Avec AFP)