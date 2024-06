Face cachée de la Lune : la sonde chinoise a prélevé des échantillons, un « exploit sans précédent »

Le module d'ascension de la sonde chinoise Chang'e-6 a décollé avec succès de la surface lunaire ce mardi et a emporté des échantillons de la face cachée, a annoncé l'administration spatiale chinoise. Une première mondiale et surtout un d'espoir pour la recherche puisque ces fragments pourraient permettre d'en savoir plus sur la formation et l'histoire du satellite naturel de la Terre et de mieux comprendre « l'origine du système solaire ».