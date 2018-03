Guerre commerciale : la Chine menace Trump de représailles

Pour la première fois, le gouvernement chinois a réagi dimanche aux projets de Donald Trump d'imposer des taxes aux importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Zhang Yesui, qui fut ambassadeur de Chine aux Etats-Unis de 2009 à 2012, s'est exprimé dimanche lors d'une conférence de presse avant la session annuelle plénière du Parlement.

"La Chine ne veut pas se lancer dans une guerre commerciale avec les Etats-Unis, mais nous ne resterons absolument pas les bras croisés en regardant les intérêts de la Chine être bafoués", a-t-il déclaré. "Si les mesures sont prises sur la base d'erreur de jugements ou d'hypothèses, cela endommagera les relations bilatérales et aura des conséquences qu'aucun des deux pays ne veut voir", a-t-il ajouté.

Principal producteur mondial d'acier et d'aluminium, la Chine ne représente que 2% des importations américaines d'acier, mais son expansion industrielle massive a contribué à une production d'acier surabondante au niveau mondial qui a fait reculer les prix.

Décisions protectionnistes

Donald Trump a déclaré vendredi que "les guerres commerciales sont saines et faciles à gagner", au lendemain de l'annonce de son projet d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Ses déclarations ont provoqué un tollé international et fait chuter les places boursières.

Pékin a prévenu à maintes reprises ces derniers mois qu'il prendrait les "mesures nécessaires" pour défendre ses entreprises face à l'abus de "décisions protectionnistes" de Washington. Les autorités chinoises ont ouvert une enquête antidumping sur le sorgho américain et n'excluent pas de cibler les exportations massives de soja des Etats-Unis.