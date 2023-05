Guerre en Ukraine : Kiev demande à l'Allemagne des missiles de croisière

L'Allemagne va-t-elle consentir à livrer de nouvelles armes à l'Ukraine ? Alors que le conflit contre la Russie se poursuit dans l'est du pays, Kiev a adressé au gouvernement allemand une demande officielle de livraisons de missiles de croisière air-sol, de type Taurus avec une portée d'au moins 500 km, a indiqué ce samedi le ministère allemand de la Défense à l'AFP. Le Taurus est un missile de croisière air-sol, transporté par des chasseurs et développé par la société germano-suédoise du même nom. Du fait de sa portée, il serait en mesure de frapper des cibles situées très loin derrière l'actuelle ligne de front dans l'Est de l'Ukraine.

« Une demande de la partie ukrainienne nous est parvenue au cours des derniers jours », a indiqué la porte-parole, sans vouloir donner de détail sur les quantités.

Reste à savoir maintenant si Berlin acceptera ou pas, ce qui devrait susciter de vifs débats en interne. Le gouvernement allemand a nettement augmenté ses fournitures d'armement à Kiev au cours des derniers mois. Il s'est toutefois montré jusqu'ici réticent au sujet de missiles de croisière ou d'un soutien à l'aviation ukrainienne, pour l'aide à la livraison de chasseurs F-16 par exemple.

La France va former des bataillons

Le Royaume-Uni, l'un des principaux soutiens de Kiev, a récemment annoncé son intention de livrer des missiles de croisière Storm Shadow à l'Ukraine, devenant le premier pays à lui fournir ce type d'armement à longue portée. Ces développements interviennent alors que Kiev prépare depuis des mois une contre-offensive destinée à repousser les troupes russes des territoires qu'elles occupent en Ukraine.

Le 15 mai dernier, la France a annoncé son intention de former et d'équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des « dizaines » de véhicules blindés et chars légers, ont annoncé les deux pays à l'issue d'un dîner à Paris entre les présidents Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky.

« Dans les semaines à venir, la France formera et équipera plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10RC », pouvait-on lire dans une déclaration commune.

Paris s'était engagé en tout début d'année à céder à l'Ukraine des AMX-10 RC, des chars légers et rapides. Les annonces formulées dimanche sont nouvelles, a relevé un conseiller de l'Elysée, sans plus de précisions. La France concentre aussi ses efforts « sur le soutien des capacités de défense aérienne de l'Ukraine », souligne la déclaration commune. Elle a déjà livré des systèmes anti-aériens de courte portée Mistral, de moyenne portée Crotale et examine avec l'Italie la livraison de systèmes sol-air plus sophistiqués SAMP/T, a rappelé l'Elysée. Concernant la demande ukrainienne d'avions de chasse, « la question est un peu prématurée », avait réitéré un conseiller du président Macron, en rappelant qu'il fallait d'abord pour cela former des pilotes, un processus long et complexe.

Soutien des pays du G7

« En plus de sa contribution nationale, la France participe activement aux mesures de l'Union européenne et de l'OTAN en matière d'assistance militaire à l'Ukraine et de formation des soldats ukrainiens », avait ajouté la déclaration commune des deux pays. Sur l'année 2023, elle vise la formation de 2.000 Ukrainiens en France et de près de 4.000 en Pologne où elle a déployé plus de 200 soldats pour cela.

Plus récemment, Volodymyr Zelensky a obtenu dimanche 21 mai de nouvelles promesses de matériel militaire ainsi qu'un soutien diplomatique « inébranlable » des pays du G7 à Hiroshima, au Japon. Ce déplacement est intervenu alors que Moscou revendiquait la capture totale de la ville ukrainienne de Bakhmout, théâtre de la bataille la plus longue et sanglante depuis le début de son invasion du pays en février 2022.

Rencontrant notamment les chefs d'Etat et de gouvernement des sept démocraties les plus industrialisées, le président ukrainien a obtenu la promesse américaine de nouvelles livraisons de munitions, d'artillerie et de véhicules blindés d'une valeur de 375 millions de dollars, s'ajoutant au feu vert de Washington vendredi à la fourniture des avions de combat F-16 qu'il réclame depuis longtemps. Sa venue en personne dans la ville détruite en 1945 par une bombe atomique des Etats-Unis, et devenue depuis un symbole mondial de la paix, a aussi replacé l'invasion russe de l'Ukraine au centre des débats du G7, éclipsant d'autres thématiques du sommet comme les relations des pays du G7 avec la Chine.

Après la publication du communiqué final du G7 dès le 20 mai, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé les dirigeants du groupe de vouloir « contenir » à la fois la Russie et la Chine. Pékin a aussi exprimé son « vif mécontentement » après le communiqué des sept (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada) et de l'Union européenne qui lui a adressé une série de reproches, tout en appelant à des relations « constructives et stables » avec Pékin. Le G7 a aussi exhorté la Chine à « faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression » contre l'Ukraine.

Nord Stream : De nouvelles pistes dans l'enquête sur le sabotage Les investigations policières se concentrent notamment sur un voilier, l'« Andromède », susceptible d'avoir servi au transport des explosifs utilisés pour le sabotage en septembre 2022 en mer Baltique. Les métadonnées d'un mail envoyé lors de la location du voilier mèneraient à l'Ukraine, affirme ainsi vendredi Der Spiegel. L'hebdomadaire fait aussi état de la découverte dans le bateau de traces d'un explosif, l'octogène, « très répandu tant à l'Ouest que dans l'ancien bloc de l'Est ». Le 26 septembre 2022, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient été détectées dans ces conduites reliant la Russie à l'Allemagne et acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe. Une attaque avait rapidement été soupçonnée, suscitant des conjectures tous azimuts sur les auteurs de cette opération logistiquement complexe et diplomatiquement ultra-sensible. Près de six mois après les explosions qui ont touché les gazoducs Nord Stream 1 et 2, la responsabilité de l'attaque sous-marine reste un mystère malgré des enquêtes criminelles dans les pays de la région (Allemagne, Suède et Danemark). Le bateau serait parti de Rostock, port du nord de l'Allemagne, le 6 septembre avec une équipe de six personnes à bord, dont des plongeurs et un médecin. En début de semaine, d'autres médias allemands, membres d'un consortium international de journalistes, ont remonté le fil de la location du bateau, effectué par une société polonaise qui serait en fait détenue par des Ukrainiens. Les enquêteurs explorent aussi une piste « dans les milieux militaires ukrainiens », selon les médias Süddeutsche Zeitung, RND et WDR. Un des passagers du voilier, doté d'un passeport roumain,« s'est révélé être un ressortissant ukrainien », qui « aurait servi dans le passé dans une unité d'infanterie ». Depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou, le 24 février 2022, ces infrastructures énergétiques stratégiques ont été au cœur de tensions géopolitiques, attisées après la décision de Moscou de couper les livraisons de gaz à l'Europe en représailles présumées contre les sanctions occidentales.

(Avec AFP)