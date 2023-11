Guerre Israël-Hamas : 14 otages et 42 prisonniers palestiniens libérés aujourd'hui

Au deuxième jour de la trêve entre le Hamas et Israël, de nouvelles libération d'otages par le mouvement islamiste sont attendues samedi, en échange de prisonniers palestiniens détenus par l'Etat hébreu. Israël a déjà reçu la liste des personnes retenues à Gaza qui seront libérées samedi, ont annoncé des responsables israéliens. Des responsables de la sécurité israélienne sont en train de l'examiner, était-il précisé dans un communiqué diffusé par le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Selon l'AFP, 14 otages seront libérés par le Hamas, en échange de 42 prisonniers palestiniens.

Vendredi, un premier groupe de 24 otages a été libéré: 13 femmes et enfants israéliens ou binationaux qui avaient été enlevés le 7 octobre, 10 travailleurs thaïlandais et un ressortissant philippin. Ils ont été transférés hors de Gaza et remis aux autorités égyptiennes au poste frontière de Rafah, accompagnés par huit collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge, a indiqué le CICR. Ils ont ensuite été emmenés en Israël pour y subir des examens médicaux et retrouver des membres de leur famille.

196 camions d'aide humanitaire à Gaza

La libération a eu lieu dans le cadre de la trêve de quatre jours conclue entre Israël et le Hamas. L'accord prévoit la libération pendant ces quatre jours de 50 otages israéliens en échange de 150 détenus palestiniens, une pause des combats et une augmentation de l'aide humanitaire.

Israël a pour sa part libéré vendredi 39 prisonniers palestiniens, 24 femmes et 15 adolescents, a fait savoir le Qatar. Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que 196 camions transportant de l'aide humanitaire - notamment de la nourriture, de l'eau et du matériel médical - ont franchi le passage de Rafah vendredi. Il s'agit du plus grand convoi d'aide entré dans Gaza depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. Quelque 1.759 camions sont entrés dans l'enclave palestinienne depuis le 21 octobre, a ajouté l'organisation.

(Avec Reuters)