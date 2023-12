Industrie : les Etats-Unis prolongent encore la suspension des droits de douanes sur l'acier européen

Un nouveau pas dans l'élimination des différentes taxes commerciales décidées en 2018, sous la présidence de Donald Trump. Ce jeudi, les Etats-Unis ont confirmé qu'ils prolongeraient la suspension des droits de douanes sur les importations d'acier et d'aluminium européens. Il y a une dizaine de jours, l'Union européenne (UE) a fait une annonce similaire.

Signé par Joe Biden, le décret de la Maison blanche doit entrer en vigueur le 1er janvier, alors que la suspension devait initialement s'achever le 31 décembre. Cette suspension sera effective jusqu'au 31 décembre 2025, soit au-delà de la période annoncée par l'UE, qui avait de son côté annoncé une suspension des taxes sur les produits américains, qui avaient été décidées en représailles, jusqu'au 31 mars 2025.

Du temps supplémentaire pour un accord définitif

« En agissant ainsi, le président s'assure que nous continuons à disposer d'industries de l'acier et l'aluminium dynamiques aux Etats-Unis, qui sont nécessaires à la sauvegarde de notre sécurité nationale », a estimé dans un communiqué la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo.

Un autre avantage est évoqué par Katherine Tai, l'ambassadrice de la Maison blanche au Commerce : « Combinée avec la suspension des taxes sur les produits américains décidée par l'UE, cette décision va permettre de disposer de temps supplémentaire pour trouver un accord global répondant aux questions d'émission de carbone et de surproduction des industries de l'acier et de l'aluminium ».

Pour la Commission européenne, cette nouvelle suspension donne donc aux deux blocs du « temps nécessaire » pour parvenir à une entente. En jeu, la question de la survie des industries métallurgiques de part et d'autre de l'Atlantique, déstabilisées par la surproduction en provenance de Chine, alors que, dans le même temps, l'UE souhaite décarboner un secteur fortement émetteur.

Une aubaine pour les aciéristes européens

Cette suspension des deux côtés de l'Atlantique va permettre aux exportateurs d'acier et d'aluminium européens d'économiser une somme non négligeable : 1,5 milliard d'euros de droits de douane par an, selon un communiqué de la Commission européenne publié le 19 décembre.

Une aubaine pour les aciéristes, à l'heure où certains d'entre eux affirment rencontrer des difficultés. C'est notamment le cas d'ArcelorMittal, qui verra cette année sa consommation d'acier en Europe baisser par rapport à 2022. En cause : la « faiblesse » du secteur de la construction. Début novembre, l'aciériste européen a annoncé un recul de 6,4% de son bénéfice net au troisième trimestre et de 12,4% de son chiffre d'affaires par rapport au même trimestre en 2022. Il a été affecté notamment par la baisse des prix de l'acier et la baisse de la demande en Europe.

232 droits de douane américains à effacer

Les deux parties tentent depuis plusieurs mois de trouver un accord permettant d'éliminer ces 232 droits de douane décidés en 2018 sous la présidence de Donald Trump, et finalement suspendus en 2021.

L'ancien président américain avait instauré des tarifs douaniers de 25% sur l'acier et l'aluminium européens, mexicains et canadiens, estimant que l'industrie sidérurgique américaine était la cible de concurrence déloyale. Donald Trump avait alors justifié sa décision par des questions de menace à la sécurité intérieure, un des motifs permettant de contourner les règles de l'Organisation mondiale du commerce.

L'UE avait aussitôt répliqué. Puis un terrain d'entente avait été trouvé à l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Les droits de douane avaient été suspendus sur la base de quotas mutuels d'exportations, le temps de parvenir à un accord final, qui aurait dû être trouvé en octobre lors d'un sommet UE-USA. En vain.

Risques politiques

La prolongation jusqu'en 2025 permet par ailleurs aux deux blocs d'aller au-delà d'une année 2024 politiquement chargée, entre les élections européennes, début juin, puis les élections générales américaines en novembre. Selon les experts, les élections européennes puis américaines de 2024 pourraient même retarder un potentiel accord.

Politiquement, mettre fin à cette taxation « pourrait avoir un coût pour Joe Biden, qui ne veut pas être accusé de détruire des emplois d'ouvriers » en pleine campagne électorale, a expliqué mardi 19 décembre à l'AFP Sanjay Patnaik, chercheur à la Brookings Institution. Mais « si les Etats-Unis veulent conserver leur influence dans la mise en place des règles de commerce international, ils ont besoin de partenaires », rappelle Mme Manak.

