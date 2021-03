L'âge d'or des classes moyennes stoppé net par le Covid-19

La pandémie a porté un coup d'arrêt brutal à l'expansion de la classe moyenne mondiale, révèle une étude publiée jeudi 18 mars par le think tank américain Pew Research Center. Alors que cette catégorie à revenu intermédiaire, désignant les personnes vivant avec 10,01 à 20 dollars par jour - selon le centre de recherche - devait représenter plus d'un cinquième de la population mondiale (1,38 milliard de personnes en 2020), soit 17,8% de la population mondiale, elle n'en compte finalement qu'1,32 milliard, soit 17,1%, selon les estimations.

Ce ralentissement de la croissance de ce niveau de revenu est inédit. Et pour cause. Depuis dix ans, cette classe d'actifs a connu une croissance ininterrompue. De 2011 à 2019, elle « est passée de 899 millions à 1,34 milliard, soit 54 millions de personnes de plus par an, en moyenne », rappelle l'étude. Mais sous l'effet du Covid-19, la classe moyenne regroupe 54 millions de personnes de moins que les estimations formulées avant la crise.

« La pandémie aurait effacé une année de croissance, laissant la population mondiale de la classe moyenne presque inchangée de 2019 à 2020 », note l'étude du Pew Research Center

Surtout, cette stagnation révèle une « baisse des niveaux de vie dans le monde » qui a modifié la « distribution des revenus », souligne l'étude. Le centre de recherche américain note également que la pauvreté s'est accrue en Asie.

Hausse de la pauvreté en Asie

De fait, une récession inédite en Asie du Sud a accéléré l'érosion de la classe moyenne en Asie, note l'enquête. Alors que l'économie mondiale s'est contractée de 4,3% en 2020, la production aurait diminué de 7,8% rien qu'en Asie du Sud.

Or, l'Asie de l'Est et le Pacifique regroupent près de la moitié de la population mondiale de cette catégorie de revenu, soit 672 millions de personnes, en plus des 123 millions vivant en Asie du Sud. Dès lors, l'impact sévère de la crise économique sur ce continent a fait sortir 32 millions de personnes de la classe moyenne et fait basculer 78 millions d'autres dans la pauvreté.

Toutefois, la baisse des niveaux de vie a été partiellement limitée par la reprise rapide de l'économie en Chine, fait valoir l'étude.

« L'érosion de la classe moyenne aurait pu être plus importante si la Chine, qui abrite plus d'un tiers de la classe moyenne mondiale, n'avait pas échappé à une contraction économique, même si la croissance y a été plus lente que prévu », rappelle l'enquête.

Baisse du niveau de vie

Autre conséquence, dans les économies développées, les classes moyennes ont augmenté dans les économies développées, mais au détriment des classes de revenus plus importants. Ainsi, en 2020, les groupes aisés ont perdu 49 millions de personnes dans les économies avancées, et la population à revenu intermédiaire en a gagné 16 millions.

Aussi, les populations les plus aisées ont aussi vu leur niveau de vie baisser sous l'effet du Covid-19, montre l'enquête. Ainsi, la pandémie a fait « glisser vers le bas de l'échelle des niveaux de revenus plus élevés » : alors que la Banque mondiale les estimait à 593 millions pour 2020, les hauts revenus ne regrouperaient finalement 531 millions de personnes.

« Dans le même temps, on estime que la classe moyenne dans les économies avancées a augmenté de 16 millions de personnes, en partie en raison du recul de la classe des hauts revenus dans ces pays », souligne le rapport du Pew Research Center.

À l'échelle mondiale, la tranche des hauts revenus a perdu 64 millions de personnes à cause du Covid-19, estime le rapport. Ils étaient 579 millions en 2019.

L'étude du Pew Research Center s'appuie sur des enquêtes réalisées par la Banque mondiale entre 2014 et 2018. Ces travaux on permis d'estimer une distribution de la population dans cinq niveaux de revenus pour sept régions du monde : les économies avancées, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie de l'Est et le Pacifique, l'Asie du Sud, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient.

