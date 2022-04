L'Australie accuse la Chine de verser des pots de vin pour rafler des accords internationaux, en Afrique notamment

La Chine verse-t-elle des pots de vin pour décrocher des accords internationaux ? Après la récente signature d'un pacte de sécurité entre Pékin et les îles Salomon, c'est ce qu'affirme ce dimanche le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, tout en se gardant de dire si la corruption avait joué un rôle dans le pacte signé entre la Chine et îles Salomon qui inquiètent non seulement Camberra mais aussi Washington.

"Les Chinois ne jouent pas selon nos règles", a affirmé Peter Dutton sur la chaîne Sky News Australia."

"C'est la réalité de la Chine moderne"

"Si vous regardez ce qui s'est passé en Afrique, il y a des paiements corrompus qui ont été faits", a-t-il poursuivi. "Nous ne pourrons jamais rivaliser avec ce genre de pratique. Nous avons des valeurs, nous avons l'Etat de droit et nous les respectons (...) La réalité, c'est que la Chine a changé", a poursuivi le ministre. "Les actes d'ingérence étrangère incroyablement agressifs de la Chine, le fait qu'elle soit disposée à payer des pots de vin pour battre d'autres pays pour signer des accords: c'est ça la réalité de la Chine moderne".

Interrogé pour savoir s'il pensait ou non que la Chine avait agi de la sorte avec les îles Salomon, qui a annoncé la semaine dernière un pacte de sécurité aux contours flous avec Pékin, Peter Dutton s'est refusé à tout commentaire. Ce pacte a ravivé les craintes de l'Australie, voisine et alliée de l'archipel, mais aussi des Etats-Unis.

Présence militaire chinoise permanente?

Canberra et Washington s'inquiètent depuis longtemps de la possibilité que la Chine construise une base navale dans le Pacifique Sud lui permettant de projeter sa puissance maritime bien au-delà de ses frontières. Les Etats-Unis ont prévenu que si Pékin devait aller vers "l'établissement d'une présence militaire permanente de facto", d'une "installation militaire" ou de "capacités de projection de force" qui permettraient un déploiement chinois dans la région, cela causerait de "sérieuses inquiétudes" chez les Etats-Unis qui "(riposteraient) en conséquence". Le Premier ministre des îles Salomon, Manasseh Sogavare, a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de base militaire chinoise dans son pays, sans convaincre les Etats-Unis qui ont prévenu qu'ils "riposteraient en conséquence" s'il ne tenait pas cette promesse.

Le mois dernier, la fuite d'une version préliminaire de l'accord a provoqué chez l'Australie et les Etats-Unis une onde de choc, car elle comprenait des propositions autorisant des déploiements chinois policiers et navals aux Salomon. Depuis, ils ont multiplié les efforts diplomatiques contre ce rapprochement.

La France préoccupée

En vain. La France a aussi jugé cet accord "préoccupant", s'inquiétant des "ambitions chinoises" dans la région Asie-Pacifique. Territoire français, la Nouvelle-Calédonie est située à 500 km au sud des côtes les plus proches des îles Salomon.

Les îles Salomon avaient été secouées fin 2021 par des émeutes meurtrières alimentées par le ressentiment d'une partie de la population contre l'influence chinoise grandissante. Des commerces détenus par des Chinois avaient été vandalisés et incendiés à Honiara. Pékin, qui avait envoyé instructeurs de police et matériel anti-émeute, cherchait depuis à renforcer son dispositif de protection dans l'archipel. Le Premier ministre australien Scott Morrison a estimé que la Chine exerçait une "pression énorme" sur les dirigeants des nations insulaires. Pour sa part, le pouvoir communiste a fustigé des "propos irresponsables". L'Australie avait été l'un des acteurs de la région à déployer l'an dernier des forces de maintien de la paix aux Îles Salomon, à la demande du gouvernement.

