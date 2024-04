« L'Europe est dans l'impasse face à la Chine » (Benjamin Bürbaumer, Sciences-Po Bordeaux)

LA TRIBUNE - Cette semaine, le président américain Joe Biden a annoncé vouloir tripler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois dénonçant une concurrence « injuste » pour les travailleurs américains, un nouvel appel du pied aux ouvriers en pleine campagne électorale. Quel regard portez-vous sur cette annonce ?

BENJAMIN BURBAUMER - L'acier et l'aluminium chinois représentent respectivement 2,1 et 3,6 % des importations américaines de ces biens. La marginalité industrielle de l'annonce contraste avec son potentiel politique. A l'instar de son opposition à l'acquisition de US Steel par Nippon Steel, Biden multiplie les messages envers l'Amérique industrielle. Qu'il espère ainsi marquer des points électoraux, au risque de tendre un peu plus les relations transpacifiques, est révélateur du rôle clé de la Chine dans le devenir du monde.

En pleine campagne présidentielle, la bataille entre les Etats-Unis et la Chine est au centre des débats. Quels sont les principaux ressorts de cet affrontement selon vous ?

La mondialisation est secouée par une tempête. Du FMI au Forum de Davos en passant par les chefs d'entreprise ou les consommateurs, tout le monde le constate. On a vu la bataille autour des semi-conducteurs, les sanctions économiques, la guerre commerciale, la course à l'armement dans l'Indo-Pacifique. Cette série de phénomènes est étroitement liée à la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis.

Dans votre ouvrage Chine/Etats-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, paru ce 18 avril, vous dites que le système capitaliste actuel contribue à bouleverser la mondialisation. Pourquoi ?

Le fonctionnement du capitalisme mine celui de la mondialisation. Cela paraît contre-intuitif. Les explications souvent avancées évoquent la présence de décideurs plus protectionnistes et nationalistes comme Xi Jinping ou Donald Trump. Mais, on ne reste qu'à la surface quand on dit cela, car les troubles les précèdent. En réalité, le bouleversement de la mondialisation est, en effet, étroitement lié au fonctionnement de l'économie mondiale. La mondialisation a été victime de son succès.

L'Union européenne apparaît comme la grande perdante de cette bataille. Comment peut-on l'expliquer ?

Pendant longtemps, les Européens se sont accommodés de la présence de la Chine dans la mondialisation, car ils ont profité des pressions déflationnistes liées aux exportations chinoises. Mais c'était une vision naïve. La Chine n'allait pas se cantonner à ce statut de fournisseur de produits bon marché. Dès le début de son intégration dans la mondialisation, Pékin a voulu accélérer son développement et est désormais plus avancé dans les technologies. L'Europe se retrouve donc dans l'impasse face à la Chine.

Par ailleurs, face à la polarisation entre la Chine et les Etats-Unis, le jeu d'équilibriste des Européens devient de moins en moins opérant. La caractérisation de la Chine comme partenaire, pourtant concurrente stratégique et rivale systémique, est symptomatique de l'incapacité européenne à saisir la tendance conflictuelle à l'œuvre. Faute d'identifier les véritables enjeux, l'Europe paraît coincée.

La domination des Etats-Unis est toujours plus contestée sur la planète. Pourtant, le pays continue d'être la première puissance économique au monde. Les tentatives de contournement par d'autres pays sont très loin d'affaiblir le socle économique de Washington. Comment l'expliquez-vous ?

L'économie américaine a été pendant très longtemps incontestée sur le plan technologique. Les firmes les plus innovantes étaient américaines. L'autre avantage est que le dollar réduisait le coût de transaction pour les firmes américaines, ce qui facilitait leurs projections à l'échelle mondiale. L'Etat américain a largement soutenu la démarche d'extraversion de ses entreprises. Si on devait résumer la mondialisation, ce serait la supervision américaine de l'économie mondiale.

La Chine a tout de même contesté cette supervision américaine de l'économie mondiale.

La Chine est la progéniture de la mondialisation. Depuis les années 80, l'insertion de la Chine a été poussée par l'Etat américain qui cherchait des débouchés pour ses entreprises en crise de rentabilité. Il y a une alliance de circonstances entre les capitalistes américains et les communistes chinois. Mais leurs motivations divergeaient. Par leur transformation capitaliste, les Chinois cherchaient un développement national accéléré alors que les Américains cherchaient à redresser la rentabilité de leurs entreprises.

Les deux pouvaient coïncider pendant un certain temps. Mais rapidement, des tensions ont éclaté. La relation supposément harmonieuse entre la Chine et les Etats-Unis s'est rapidement caractérisée par une instabilité latente. La Chine a connu un rattrapage technologique très rapide. Et dès le début des années 2000, les entreprises américaines se sont plaintes du mercantilisme « high-tech » de la Chine, du vol de la propriété intellectuelle. Des soupçons sur des manipulations des taux de change ont ressurgi.

Sur le plan monétaire, la Chine a progressivement appuyé le rôle du renminbi dans les transactions internationales. Malgré cette montée en puissance, le dollar demeure la première monnaie d'échanges et de réserves au monde. Et le privilège exorbitant du dollar n'est pas prêt de s'effondrer. Pourquoi ?

La guerre en Ukraine permet de bien comprendre l'importance des enjeux autour des infrastructures monétaires. A travers le dollar, les Etats-Unis contrôlent l'infrastructure monétaire mondiale, ce qui leur permet de mettre en difficulté des pays étrangers, en l'occurrence la Russie. A ce pouvoir extraterritorial remarquable, dont jouit Washington, s'ajoute le fait que le dollar réduit les coûts de transaction des sociétés américaines. En promouvant l'internationalisation du renminbi, Pékin tente de réduire sa vulnérabilité à l'infrastructure monétaire sous contrôle américain et vise à promouvoir l'activité internationale des grandes entreprises chinoises.

Si l'utilisation internationale d'une monnaie résulte toujours de choix politiques, il est extrêmement difficile de détrôner le dollar en raison d'effets de réseaux. Plus les opérateurs économiques utilisent une monnaie, plus ils incitent d'autres firmes à faire de même. La Chine a essayé de répliquer avec l'internationalisation du renminbi, en ouvrant graduellement ses marchés financiers et en encourageant l'usage du renminbi dans le commerce extérieur. Et bien que le dollar reste la monnaie principale de l'économie mondiale, la monnaie chinoise rattrape son retard rapidement. C'est ce qui inquiète Washington.

Vous consacrez une partie de l'ouvrage à la bataille des puces à Taïwan. Pourquoi Taïwan est au centre de la bataille entre la Chine et les Etats-Unis ?

Aujourd'hui, la supériorité technologique repose largement sur les puces. Le leadership des firmes américaines dans les chaînes globales de valeur en dépend. Les puces permettent des retombées économiques colossales et sont indispensables à l'intelligence artificielle. Or, la Chine fait des progrès notables dans ce domaine, ce qui motive les sanctions technologiques décidées par Joe Biden.

Dans la bataille des puces, Taïwan joue un rôle singulier dans la mesure où une grande partie de la fabrication des semi-conducteurs s'y effectue. Une des implications des sanctions américaines consiste alors à interdire à Taïwan d'exporter des puces avancées vers la Chine. Mais Taïwan représente également une vulnérabilité majeure pour les Etats-Unis. La société taïwanaise TSMC produit 90 % des semi-conducteurs de pointe utilisés aux Etats-Unis, y compris par l'armée américaine. Déprendre de la production d'un pays situé à moins de 400 kilomètres de son principal rival, mais à 12.000 kilomètres de son propre territoire, pour une composante militaire essentielle est délicat. D'où la frilosité autour de l'île.

[Xi Jinping et Joe Biden lors d'une rencontre au sommet de la coopération pour l'Asie Pacifique le 2 avril dernier. Crédits : Reuters].

Avec la guerre en Ukraine, la Russie s'est détournée de l'Europe et a renforcé ses relations avec la Chine. Ce basculement va-t-il renforcer le poids de la Chine dans son rapport de force avec les Etats-Unis ?

Actuellement, l'impact majeur des sanctions contre la Russie est de favoriser la montée en puissance de la monnaie chinoise. C'est une conséquence inattendue, mais elle est majeure. Auparavant, la Russie était réticente à utiliser la monnaie chinoise dans ses transactions extérieures. Dorénavant, elle l'utilise allègrement. Il est notable qu'au bout de seulement une décennie d'internationalisation, l'infrastructure monétaire chinoise est en mesure d'absorber une réorientation monétaire d'une économie de la taille de la Russie.

L'autre effet des sanctions est de montrer que le dollar n'est pas une monnaie neutre. Le dollar peut entraîner des contraintes politiques importantes. Se mettre à l'abri d'éventuelles pressions américaines incite une série de pays à dédollariser leurs transactions financières et commerciales. Le contrecoup des sanctions est clair : la confiance internationale dans le dollar s'affaiblit et la popularité du renminbi augmente..

La Chine a lancé son vaste programme des Nouvelles routes de la Soie il y a maintenant une dizaine d'années. Quelles sont les motivations réelles de la Chine?

La Chine a un profond déséquilibre entre production et consommation. Ce déséquilibre s'est renforcé avec le plan de relance proposé après la crise de 2007. Elle compense la faiblesse de la consommation nationale par l'exportation.

Les Nouvelles routes de la Soie permettent à la fois d'absorber une partie de l'excédent chinois et donnent accès aux firmes chinoises à des opportunités rentables d'investissement à l'étranger. En 15 ans, la part de la Chine dans les exportations mondiales a augmenté de plus de 50 %, et dans le stock d'investissement direct à l'étranger sa part a plus que triplé. Mais l'enjeu des Nouvelles Routes de la Soie ne porte pas seulement sur les parts de marché, plus fondamentalement, il porte sur les marchés en tant que tels. Car en finançant des infrastructures à l'étranger la Chine tente de contourner durablement les goulets d'étranglement de l'économie mondiale, qui restent pour l'instant sous contrôle américain.

L'intelligence artificielle est revenue en force ces derniers mois dans les débats. Comment la Chine et les Etats-Unis se situent-ils sur cette technologie cruciale ?

Il y a un consensus sur l'importance de cette technologie, puisque son potentiel va même au-delà de la technologie d'application générale : elle promet d'être une nouvelle méthode d'innovation d'application générale. Compte tenu de leurs rivalités, la Chine et les Etats-Unis essaient de développer leur propre technologie.

La Chine a néanmoins des avantages importants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Outre sa politique industrielle, qui mise depuis 2006 sur le développement de technologies autonomes, elle dispose d'énormément de données pour entraîner les modèles. Le mélange entre une moindre protection des données et une population avec un goût prononcé pour l'utilisation des smartphones permet de récupérer une grande quantité de données. L'Etat chinois débloque des sommes considérables dans le domaine de l'IA. Si on regarde le nombre de familles de brevets déposés en matière d'intelligence artificielle, les Etats-Unis restent numéro un, mais la Chine est numéro deux et réduit rapidement l'écart. Selon son Plan de développement de l'IA de 2017, elle vise le sommet d'ici 2030.

Quelle est la genèse de votre ouvrage ?

Ma carrière de chercheur s'est orientée vers l'économie politique internationale. C'est un domaine assez peu développé en France. Pourtant, à l'heure de la fragmentation géoéconomique et des tensions internationales, il est indispensable de comprendre que les décisions politiques et les dynamiques économiques sont imbriquées. Le sujet des Etats-Unis et de la Chine s'est imposé, car il détermine le devenir de la planète, et donc aussi la trajectoire macroéconomique, entrepreneuriale et sociale en France.

Propos recueillis par Grégoire Normand

« Chine-Etats-Unis, le capitalisme contre mondialisation », éditions La Découverte, 304 pages, 23 euros.