L'Ukraine nationalise plusieurs entreprises « d'importance stratégique »

EDF en France, le géant du gaz Uniper en Allemagne... Quand les gouvernements européens nationalisent leur fleuron de l'énergie dans le contexte de guerre menée par la Russie, l'Etat ukrainien, lui, reprend aussi le contrôle de ses entreprises de la défense et de l'armement. Kiev a en effet annoncé lundi prendre le contrôle de plusieurs entreprises « d'importance stratégique » afin d'aider à l'effort de guerre, dont le producteur d'hydrocarbures Ukrnafta et le constructeur aéronautique Motor Sich.

« La décision a été prise d'exproprier les actifs des entreprises d'importance stratégique pour les faire entrer au sein de la propriété de l'Etat », a indiqué lors d'une conférence de presse le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien Oleksiï Danilov.

« Après la levée de la loi martiale, ces actifs pourront être rendus à leurs propriétaires ou leur valeur pourra être remboursée », a-t-il assuré. Depuis la chute de l'URSS en 1991, et après cinquante ans de soviétisme, l'Ukraine tentait jusqu'ici de se tourner vers une économie de marché qui privilégie le secteur privé. Mais la guerre est venue bouleverser son évolution.

En plus de Motor Sich et Ukrnafta, l'Etat prend aussi le contrôle de Zaporozhtransformator, une société spécialisée dans la production de réacteurs, du fabriquant de camions AvtoKraz et de l'entreprise de raffinage de pétrole Ukrtatnafta.

« Les actifs de ces cinq entreprises seront gérés par le ministère de la Défense pour assurer les besoins urgents des forces armées. Il s'agit de fournir du carburant et des lubrifiants, de réparer les équipements militaires et les armes », a précisé le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov.

« Ces entreprises doivent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les besoins de la défense de l'Etat », a-t-il assuré.

Les armes des Occidentaux

Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine est très dépendante des fournitures d'armes occidentales et du soutien financier des Etats-Unis et de l'UE.

L'Ukraine a annoncé lundi avoir reçu de la part des Etats-Unis, de l'Espagne et de la Norvège de nouveaux systèmes de défense antiaérienne, destinés à contrer les bombardements massifs de la Russie visant les infrastructures critiques.

« Les systèmes de défense aérienne NASAMS et Aspide sont arrivés en Ukraine! Ces armes renforceront considérablement l'armée ukrainienne et rendront notre ciel plus sûr », a indiqué sur Twitter le ministre de la Défense.

« Nous continuerons à abattre les ennemis qui nous attaquent. Merci à nos partenaires: Norvège, Espagne et Etats-Unis », a-t-il ajouté.

D'autres pays tels que l'Allemagne ou la France ont déjà fourni des systèmes antiaériens à Kiev.

(Avec AFP)